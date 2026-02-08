「因為有您 藝心相伴」 陳綢阿嬤基金會感恩餐會見證善的傳承

▲財團法人陳綢阿嬤社會福利基金會舉辦「因為有您・藝心相伴」感恩餐會，邀請長年支持基金會的各界貴賓齊聚一堂，以藝術、感恩與行動，共同見證善意的延續與傳承。（圖／記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】繼7日下午「財團法人良顯堂社會福利基金會」正式更名為「財團法人陳綢阿嬤社會福利基金會」，並同步成立「陳綢阿嬤故事館」，舉辦更名揭牌暨故事館開幕活動後，基金會當日晚間於埔里金都餐廳舉辦「因為有您・藝心相伴」感恩餐會，邀請長年支持基金會的各界貴賓齊聚一堂，以藝術、感恩與行動，共同見證善意的延續與傳承。

▲少年王祥寧（右）捐出求學畫作義賣，回饋陳綢兒少家園，見證被陪伴者成為陪伴者。（圖／記者蘇彩娥攝）

基金會董事長吳明賢表示，這場感恩餐會不僅是一場募款活動，更希望透過實際行動，教會孩子「感恩」與「連結」的意義，讓曾被接住的善意，能夠再次回饋社會，形成溫暖而長久的善循環。

活動中特別安排藝術作品義賣與拍賣，集結多位名家與藝術家慷慨捐作，其中最令人動容的，是一位已離院、現為專業影像工作者的少年王祥寧，捐出自己求學時期創作的畫作，將拍賣所得全數作為陳綢兒少家園孩子們的教育與成長照顧基金，成為「被陪伴者，轉身成為陪伴者」最真實的見證。

埔里鎮長廖志城表示，懷著感恩與敬意出席基金會更名揭牌暨陳綢阿嬤故事館開幕活動。陳綢阿嬤長年深耕埔里，走過半個世紀，以最樸實卻最堅定的方式，照顧無依、受創與觸法的孩子。許多孩子在人生最徬徨、最無助的時候，正是在阿嬤的陪伴與守護下，重新找回方向與希望，這份深厚而無私的愛，早已成為埔里共同的記憶與感動。基金會以阿嬤之名重新出發，不只是名稱的改變，更是精神與使命的延續；故事館的成立，也讓阿嬤的生命故事成為公共教育與對話的空間，讓更多人認識「陪伴」的力量，看見那些曾被忽略的孩子與家庭。

▲基金會強調，這場「因為有您・藝心相伴」感恩餐會，不只是資金募集，更是一場關於理解、信任與陪伴的對話，期待透過社會大眾的參與。（圖／記者蘇彩娥攝）

廖志城也提到，賴清德總統親臨現場，展現對兒少社會福利的高度重視。孩子能否好好長大，是整個社會共同的責任，這正是陳綢阿嬤一生身體力行的信念。晚間的感恩餐會同樣令人動容，曾受照顧的孩子長大後回到基金會，用自己的創作回饋弟弟妹妹們的教育與生活所需，讓愛與善意形成溫暖的循環。

拍賣會中，「一品堂中醫診所」總院長、同時也是基金會資深董事的蔡全德，以近百萬元拍下多組作品，展現企業長年投入公益的行動力。蔡全德表示，一品堂中醫秉持仁心仁術與熱心公益精神，多年來已累計捐出數千萬元，他認為社會需要的不只是治病的藥方，更需要溫暖的關懷與長遠的支持，期許每一筆善款都能成為散播愛的種子，為孩子圓夢，也成為家庭與社會前進的養分。

同樣認購多件拍品的匠泰開發建設總經理黃建堯表示，基金會更名與故事館啟用，不只是一場揭牌或開幕，而是一段長年善行被正式命名、被保存、也被傳承的重要時刻。「因為有您」不只是一句話，而是一份準備走向下一個世代的陪伴與付出。能以「誠蓮曲佩仁波切慈善基金會」及「匠泰開發建設」共同協辦的角色參與其中，深感榮幸，也感謝所有夥伴的無私投入，讓這一天成為被繼續傳遞的精神起點。

其中，王祥寧原定拍賣底價僅3000元的畫作《不凡》，最終由埔里「船山塾民宿」主人陳國明以8萬元拍下，現場響起熱烈掌聲。陳國明表示，相較於早已有眾多支持者的大師名家，他更希望用實際行動支持孩子們的創作，因為這樣的肯定，能為孩子帶來更大的信心與力量。他認為，孩子願意為作品開價，本身就需要勇氣，而社會更應該用更大的力道去回應這份勇敢。

王祥寧表示，自己曾是陳綢兒少家園的孩子，因北部床位不足而來到南投生活成長，此次受機構老師邀請，將高中時期創作的三幅畫作捐出參與感恩募款餐會拍賣。其中《不凡》最具代表性，象徵他從受照顧的孩子，到逐步走出自己人生道路的成長歷程；他認為，只要保有信心與堅定意志，無論出身或承受多少壓力，都能成為不凡的人。另一幅《早晨的河邊》則代表黑暗中終會出現的第一道曙光，如同陳綢兒少家園一路以來的陪伴，支持他就讀理想科系、前往想去的學校，雖然辛苦，卻充滿感謝與喜悅。

基金會也說明，考量到許多孩子在成長過程中，原本就較為欠缺生活與學習資源，此次感恩餐會特別設計「小額支持」機制，可捐出小金額款項作為支持一名孩子的實際行動，捐款將用於孩子創作所需的基本費用，包括畫紙、畫布，以及水彩、壓克力顏料等創作媒材，讓孩子能安心投入創作、自在表達內心世界。基金會強調，無論是定期定額的長期陪伴，或是單次捐款的即時支持，這些善款最終都會化作書桌上的燈光、課堂上的文具，以及支撐孩子持續學習與成長的燃料與動力，陪伴他們一步步走向更有選擇的未來。

基金會也為每位與會人士特別準備「陳綢阿嬤艾草香氛蠟燭」作為感恩心意，香氣源自阿嬤最具代表性的草仔粿，承載著對平安的祝禱與守護。基金會強調，這場「因為有您・藝心相伴」感恩餐會，不只是資金募集，更是一場關於理解、信任與陪伴的對話，期待透過社會大眾的參與，讓更多孩子被愛接住，在埔里的山城裡，持續點亮希望，讓善意長久生根。