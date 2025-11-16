因為被接住 未來成為他人的港灣

花蓮玉里靜思堂在11月1日舉行新芽獎學金頒獎典禮，共有163名來自玉里、富里及卓溪的學生獲獎。目前在慈大附中交流取經的尼泊爾慈濟藍毘尼佛教學校師長，也特別到場觀摩，希望未來將慈濟教育志業理念與人文之美，帶回佛陀故鄉，持續開枝散葉。

新芽獎學金得主 高同學：「我還記得面試時評審問我說，你為什麼會想成為公費生呢，我毫不猶豫的就說，因為我想回到家鄉服務。」

說出心底最深的盼望，讓高同學瞬間哽咽。不讓單親成為劣勢，就用加倍努力克服，兼顧打工與學業的他，終於如願以償，成功考取幼教系公費生資格，立志要為偏鄉的孩子服務。新芽獎學金得主 高同學：「那些關心的時刻，輕輕托住了我想放棄的念頭，我還記得有一位師姑曾經對我說，不要忘記了 能被幫助的人，有一天也能成為幫助別人的人。」

廣告 廣告

有時候距離夢想，就只差一點助力，對於陳同學來說，在研究所課業與經濟壓力中，新芽獎學金成為了他難得的一絲喘息。新芽獎學金得主 陳同學：「被肯定是一件很值得高興的事情，尤其是對於這些，我們這些比較清寒的人來說，不僅是要感謝身邊所有人，身邊所有貴人也要同時警惕自己說，這分榮耀的背後，其實更多的是自己的努力。」

花蓮玉里靜思堂舉行新芽獎學金頒獎典禮，一共有163名來自玉里、富里和卓溪等鄉鎮的學生獲獎。而來自尼泊爾慈濟藍毘尼佛教學校的師長們，也專程一起來參與。慈濟教育志業執行長辦公室顧問 李玲惠：「透過他們親身的體驗，親身用眼睛看 用全身去感受，感受那種人文的美，我相信對未來藍毘尼，慈濟學校的建立，以及對於慈濟教育在，藍毘尼播種然後萌芽，其實是很大的助力。」

慈濟藍毘尼佛教學校儲備校長 科麗緹：「這份獎學金，不只有慈濟的學生獲獎，還包含了各界弱勢的學生，當他們得到這份獎學金，他們能夠得到正向的啟發，也能因為此刻被幫助，未來也能夠幫助別人。」

被牽起的手，未來也是助人的手，這份善意還要在不同的土地接力延續。

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

