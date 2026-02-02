因為離婚官司意外發現名下房屋違建 薛楷莉前夫違法遭通緝 這原因不起訴

薛楷莉在家暴事件後，與顏冠得離婚。翻攝薛楷莉、顏冠得臉書



前主播薛楷莉在與前夫、知名媒體人顏冠得打離婚官司，發現其名下的房屋是違建，顏冠得被依違反《建築法》函送法辦，由於台北地檢署傳拘無著發布通緝，直到2023年自中國返回台灣時，才被通緝到案。顏冠得到案辯稱房子是友人借名登記在他名下，他根本不知道房屋裝修違法，而房子真正所有人也出面證明顔冠得所言為真，檢察官調查後認為顏冠得罪嫌不足，處分不起訴。

薛楷莉曾在TVBS、中天、超視、非凡、東森等電視台當過主持、主持人，也曾在東森購物台擔任主持人，目前則是醫院加護病房的護理師。2002年間，當她在TVBS擔任主播時，被旅居日本的畫家姚旭燈爆料，在1小時內大刷日本企業家德原榮玉信用卡，買下價值超過新台幣百萬元名錶，還拿現款10萬日圓，讓德原榮玉覺得自己被敲詐了，引爆轟動全台的「削凱子事件」。

廣告 廣告

在「削凱子事件」後，薛楷莉黯然離開主播台，並於2004年與記者男友顏冠得結婚，她轉型成購物專家，從谷底翻身。沒想到，2013年薛楷莉開記者會聲淚俱下痛訴，結婚一年多時，就發現顏冠得外遇不斷，還對她家暴，連懷孕也被打，為此安胎兩次，公婆卻要她自己處理，最後雙方對簿公堂。

當時薛楷莉為了夫妻財產分配查封顏冠得名下的資產，其中包括一間位於台北市林森北路一處1樓挑高房屋，法院第一次前往查封該處房屋時，發現這間房屋重新裝潢的部分是違建，要求屋主必須拆除，沒想到當第二次前往現場查封時發現又重新裝潢，這已涉及違反《建築法》，顏冠得因而被函送北檢偵辦，由時當時顏冠得已將事業重心放在中國，檢察官在傳拘無著後對他發布通緝。

2023年顏冠得自中國返回台灣時被航警局發現是通緝犯，立即將他逮捕歸案。對於成為通緝犯，顏冠得覺得委曲，他表示，他的好友王姓男子及王男的鄧姓女友，早年做餐飲生意賺了錢後投資房地產，2人怕名下房子太多，就將林森北路這間房屋登記在他的名下，而房子都是王姓友人在管理，裝潢的部分他並不知情。

檢察官為了釐清案情，也傳了王男、鄧女出庭作證，2人也證稱房子是2人所有，他們為了方便出租才會重新裝潢，全案與顏冠得無關。

檢察官調查後認為顏冠得罪嫌不足，處分不起訴。同時另外將王男、鄧女另外簽分偵辦。

更多太報報導

綠委挺政院針對三爭議法案合憲救濟 藍委嗆毀憲亂政「吃法律自助餐」

上車機會來了？ 海外主動式ETF手握三大題材1月大漲17%居冠

關稅定案仍有陣痛！全台無薪假5675人 機械設備業占8成仍是重災區