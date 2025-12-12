因狗仔案遭約談 謝幸恩：為了追殺黃國昌真的值得傷害這麼多人嗎？

檢調昨(12/11)日以被告身分約談前中央社記者謝幸恩到案釐清案情。資料照。呂志明攝



台北地檢署偵辦民眾黨主席黃國昌被控養狗仔跟監政敵案，昨(12/11)日以被告身分傳喚中央社前記者謝幸恩及攝影記者林玉偉到案釐清案情。今(12/12)日，謝幸恩透過臉書發聲表示，檢察官在訊問中提出與案件無關的要求，她選擇拒絕配合，並強調未逾越法律界線。然而，過程中檢方多次追問政治相關議題，令她深感困惑。她也懷疑「司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？」

以下為謝幸恩完整聲明

我是謝幸恩。

昨天的經歷，我希望親自向大家說明。

在訊問過程中，我聽見這些話，因偵查不公開不便說，然而，這段期間，我反覆生病，身心狀況一直不太好。

昨天的訊問中，我因為身體極度不適，多次提出休息或暫停訊問。直到最後，檢察官似乎得到了他想要的方向，接著提出ㄧ些要求。

我拒絕了。

我沒有配合，因為那些要求與本案沒有任何關係。

我沒有逾越法律界線，檢方卻一再追問政治關聯。

回到家後，我幾乎整夜未眠。

我只是一個做自己工作的人，卻在這場無端的追逐中被推向前線。

我反覆問自己：

司法與政治為了追殺黃國昌，真的值得傷害這麼多人嗎？

最後，我要向昨天在現場的媒體前輩們說聲謝謝。

你們的鼓勵我都聽見了，只是當時無法回應，深感抱歉。

也謝謝所有在外面等待許久的同業，讓你們辛苦了。

謝謝大家願意聽我說這段話。

謝幸恩

