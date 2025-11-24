因狗結惡緣！遛狗結識色老翁假按摩真捏胸 人妻嚇到罹急性壓力症候群

老翁在廟口對點頭之交的婦人摸乳猥褻，橋頭地院判刑3月，可上訴。資料照片

住在高雄市楠梓區的藍姓老翁，今年1月9日在廟前廣場搭訕某個正帶狗散步的婦人，藍翁聲稱可以替她按摩肩頸；婦人原以為對方出於好意，依其指示背對坐下，未料藍翁卻趁機伸手觸碰她的胸部，甚至直接伸進寬鬆領口內揉捏雙乳，讓婦人瞬間驚嚇逃離，事後更連續多日噩夢不停，難以入睡；案經橋頭地院將藍翁判刑3月，可上訴。

判決書指出，年逾70的藍姓老翁，與被害人平時僅有遛狗時互相點頭之誼，並無深入往來。今年1月9日上午，藍翁在楠梓某廟口接近婦人，先以「按摩放鬆」為由取得其信任，接著站在婦人背後，先抓住她的右手，伸鹹豬手觸碰胸部，隨後又直接從前領口伸手入內，徒手捏胸猥褻。

婦人受到驚嚇，倉皇離開現場，並向丈夫哭訴遭遇「被鹹豬手」，噁心與羞辱感揮之不去，夜晚更頻頻驚醒、作惡夢。經就醫後，被診斷為「急性壓力症候群」；最後婦人在家人陪同下報警，檢警調查後將藍翁提起公訴。

但檢警偵查過程，藍翁始終否認摸乳等猥褻行為，堅稱好意按摩，並未起色心，直到案件進入準備程序時，藍翁才承認犯行，並表達和解之意，但受害婦人拒絕調解，也不願意原諒他。

橋頭地院簡易庭法官認定藍翁有摸乳犯行，審酌其犯後態度、婦人受驚嚇等情形，依性騷擾罪，判處藍翁3月徒刑，得以9000元易科罰金，全案仍可上訴。



