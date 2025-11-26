因玉山金併購三商壽 玉山證信用評等遭列入負向
惠譽信評表示，玉山證券被列入負向觀察名單反映惠譽信評認為收購三商美邦人壽可能對集團的信用狀況產生負面影響。（攝影／鄭國強）
惠譽國際信用評等公司26日宣布，將玉山證券的國內債信長期評等’AA（twn）’與國內短期評等’F1+（twn）’列入負向評等觀察名單。此舉係因玉山金控於2025年11月5日宣布計畫收購三商美邦人壽保險股份有限公司（三商美邦人壽）。交易完成後，三商美邦人壽將成為玉山金控之全資子公司。
惠譽信評宣布，玉山證券債信轉負向
玉山證券為玉山金控之全資子公司，其主要子公司為玉山商業銀行股份有限公司（玉山銀）。玉山證券業務以證券經紀為核心，過去四年經紀業務占其營收逾九成；同時亦持續擴展產品與服務，為集團客戶提供資本市場相關服務。
惠譽信評解釋，山證券的評等反映惠譽預期其母公司玉山金有非常高度可能性提供支持，玉山證券的評等與玉山金控的信用狀況相連，玉山金的信用狀況則是取決於玉山銀的信用實力。
主因還是三商人壽對玉山金集團債信有負面影響，惠譽信評表示，玉山證券被列入負向觀察名單反映惠譽信評認為收購三商美邦人壽可能對集團的信用狀況產生負面影響，原因在於該交易可能提高玉山金控的槓桿水準，且三商美邦人壽的信用狀況預期將弱於玉山金控。
併購三商壽，將提高玉山金控的槓桿
股東支持意願維持不變：儘管母公司提供支持的能力可能存在壓力，惠譽信評預期玉山金控支持玉山證券的意願基本不變。此支持的意願是根據台灣金融控股公司法，玉山金控必須向其證券子公司提供支持。此外，由於兩者共享品牌及營運層面緊密的連結，惠譽信評認為若玉山證券發生違約，將對集團帶來重大的聲譽風險。
惠譽評估玉山證券與玉山金控的連結較強，基於兩者在風險管理、流動性與資本規劃方面的緊密整合，以及玉山證券受惠於玉山銀的通路與品牌。台灣證券市場競爭激烈，玉山證券於2025年前三季的國內經紀業務市占率維持在1.8％的溫和水準。儘管如此，惠譽信評預期該玉山證券將透過對玉山銀廣大客戶群的交叉銷售並運用集團的數位科技平台，維持其市場占有率。
玉山證券的評等，可能被下調一級或以上
惠譽信評預計在交易完成後，或當交易完成具有足夠確定性時，解除玉山證券的負向評等觀察名單。若交易時程延長，惠譽信評將維持負向評等觀察名單超過通常的六個月期限。
玉山證券的評等可能被下調一級或以上，若惠譽信評評估玉山金控在納入三商美邦人壽後的合併信用狀況轉弱，包含預期玉山金控的普通股雙重槓桿率將超過120％，而無明確的計畫將比率降回現有水準（2025年上半年末為115％）。玉山銀行的信用狀況若弱化，也可能削弱玉山金控的信用狀況，並導致對玉山證券的負面評等行動。
惠譽信評指出，若集團對玉山證券的支持意願下降，亦可能引發玉山證券的負向評等行動；此情況可由營運整合度降低、品牌連結弱化、持股比例下滑或控制力減弱等跡象所反映。然而，惠譽信評不預期近期會出現此類變化。若國內長期評等被下調兩級或以上，國內短期評等亦可能被下調。
