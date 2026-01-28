因病請假逾1年 陳菊請辭監察院長 賴清德准了：2／1生效

75歲監察院長陳菊自2024年底因病住院至今已超過一年，總統府今日下午發布總統令，監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職；此令自中華民國115年2月1日生效。

監察院長陳菊2024年底因流感住院至今已超過一年，出院前又突發腦血管阻塞，去年副總統蕭美琴與前總統蔡英文日前南下探望陳菊，讓外界擔憂是否病情有變化。據傳，陳菊因身體因素，曾私下透過親人向總統賴清德請辭監察院長，但賴考量當今政治局勢並未准辭。

目前陳菊已可在拐杖輔助下行走，語言能力雖仍有受損，但並非無法溝通，仍需持續復健治療。部分消息傳出，若醫療評估許可，陳菊可能於農曆年前、2月初出院，並在年後銷假回到工作崗位。

