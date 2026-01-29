因病請辭獲准...陳菊受中風、腎腫瘤之苦...綠委外甥李昆澤感謝外界關心曝近況：花媽很堅強，持續復健

監察院院長陳菊因接連出現腎臟腫瘤、腦血管阻塞等健康問題，自2024年12月請假至今，雖然先前傳出復原良好，可能將於年後銷假上班，但總統府昨（28日）發布總統令，公布就陳菊請辭一事予以免職，引起社會關注。對此，民進黨立委、身為外甥的李昆澤也發文透露陳菊現況，表示很感謝大家的關心，「花媽很堅強，持續復健。」

對於陳菊請辭，監察院指出，陳菊院長今因健康因素主動請辭獲准，本院尊重院長意願，也感謝院長為監察職權及人權保障的堅持與努力，並祝福陳菊院長早日康復；總統賴清德出席民進黨尾牙時提到，陳菊因中風身體不便，在第一時間就提出辭呈。

廣告 廣告



李昆澤昨晚間也在臉書發文表示，陳菊請辭獲准，感謝賴總統體恤，並透露，「花媽很堅強，持續復健，感謝大家的關心」。



此外，高醫醫療團隊也說明陳菊病況，在團隊妥善照護下，目前整體復健狀況穩定且持續進步中，感謝社會各界的溫暖關心與祝福。

(圖片來源：三立新聞網)

更多放言報導

馮賢賢憶拍「看不見的國家」陳菊在景美看守所為林宅血案哀痛：政治人物少見對人溫暖寬厚、始終如一

憶陳菊府內晨會綠拿鐵叮嚀「少年人補一下」！張惇涵：遠離不必要惡毒、盼花媽趕快好起來