因百元匯款列警示帳戶 無辜生技公司遭詐案波及差點倒閉

市議員林祈烽指打詐應該要先精確。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市議員林祈烽今日在市議會揭露一起荒謬的警示帳戶列管案件，有一名民眾憑53張各匯入100元的匯款單，至派出所報案說他被詐騙，警方火速就將這53個帳戶凍結，但讓一家正常營運的生技公司遭列為警示帳戶，造成客戶貨款匯不進、員工薪水匯不出、外匯與支票差點跳票，公司信用面臨全面崩盤，他支持警方打詐，但應與金融機構做好橫向聯繫，多方確認後再凍結，台中市警示帳戶的標準到底出了什麼問題？

議員林祈烽表示，台中市詐騙案件全國第二，今年1至11月詐騙受理數達2萬3244件，財損高達113億609.2萬元，平均每天損失340萬元；而12月1日至6日不到一週的時間，就新增389件詐騙案，損失1億5239.4萬元。

廣告 廣告

林祈烽表示，然而詐騙多、案件急，警方1至10月查獲507個詐騙集團及4285名詐欺犯，查扣不法所得10億2384.9萬元，並成功攬阻14億6222.1萬元免於詐騙，警察同仁打詐打到手軟，林祈烽肯定其成果，但也要求市府一定要精準打詐，避免民眾濫訴，而使無辜企業蒙受不白之冤。

林祈烽指出，該生技公司接獲銀行通知後，第一時間趕往分局偵查隊說明，卻得到「詐騙案件太多，可能要等半年才能解管」的回應，嚇得該公司在上、下游廠商之間疲於奔走，才緊急向議員求援。

林祈烽強調，打詐應力求「精準、迅速、合理」，而不是讓合法企業因區區100元而陷入倒閉危機，他要求市長盧秀燕與警察局立即檢討相關作業程序與凍結標準，加強與金融機構橫向聯繫與必要審查，避免「小額匯款即列警示帳戶」的荒謬事件再次發生。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

飛來艷福還送錢？ 男子聽信假女網友甜言蜜語淪詐欺共犯 判刑5月

最愛吃台灣芭樂竟是「這國」！1年爆買1.5億、外銷占比逾7成

連保單都不放過 詐團用話術騙民眾保貸

滿目瘡痍！新北板橋後站商圈2餐廳凌晨氣爆 5送醫

