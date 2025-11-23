



國際獅子會300D-1區今（23）日於社會服務館舉辦「開拓視界，照亮未來」關懷活動，為社團法人彰化縣視障者關懷協會募款，各分會熱烈響應，盼強化地方視障支持量能。此次活動在社會各界愛心匯聚下，共募得逾140多萬元。

活動規劃視障生活體驗區、舒壓按摩服務及視障者才藝展示，讓民眾親身感受視障者在行動與資訊取得上的不便，同時看見其在音樂及技能訓練上的成果，獲得到場來賓高度肯定。

「因看不見、卻被看見」 視障關懷行動獅子會募款突破140萬元

獅子會總監蔡沼玲表示，獅子會長期投入視障關懷，此次除了募集經費外，更希望喚起社會對視障者需求的理解與重視。她說：「看不見，不代表沒有能力。」期盼外界持續支持，讓服務不中斷。

代表縣長出席致意的柯呈枋參議指出，彰化縣目前約有近三千名視障者，家庭在照顧、教育與交通方面承受不小壓力，協會在地方扮演重要支柱。他並回顧，於民國99年擔任勞工處長期間，曾推動全國首創的視力協助員服務計畫，開設按摩培訓與多元就業訓練，並將視障按摩導入企業服務，盼增加就業選項、提升身障者自立能力。

榮譽副總監黃育寬表示，此次募款將用於個別化學習課程、自立生活訓練、心理與家庭支持、就業技能輔導，以及偏鄉交通與服務推展，協助視障者獲得穩定且連續性的支持。

協會也感謝獅子會多年來的協助，包括交通車與數位學習設備等捐贈，讓視障者服務逐步改善。然而視障家庭在資源取得上仍存落差，盼透過公私協力擴大服務量能，讓視障者走入社會、維持獨立生活，使支持體系更加完善。

