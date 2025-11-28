因砂糖結緣！日本蘋果糖老闆收「特製大禮」 嗨喊：台糖真的來連絡我了

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

日本知名蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊，上個月來台旅遊狂掃多包砂糖回日本，在海關驚動緝毒犬。他今（28）日PO文表示，自己居然收到了台糖送來的「大禮」，並且興奮透露之後來台將與台糖董事長吳明昌面談。

池田喬俊日前從台灣帶了一整箱砂糖回國（右圖）；今日他在X上曬出台糖寄來的砂糖和特別準備的「特製抱枕」大禮（左圖）。（圖／翻攝自池田喬俊X）

池田喬俊上個月來台旅遊時，購買了約20包砂糖帶回日本製作蘋果糖，在台灣的機場辦回國手續時，不斷被機場人員詢問：「這些白色粉末是什麼？」不解他為何要帶這麼多砂糖回國；到了日本機場後，因行李裝有大量砂糖，過海關時更驚動了緝毒犬，好在最後順利過關，解決了這場「白色粉末騷動」。

廣告 廣告

此事經媒體報導後，立刻引發網路熱議，池田喬俊也發文親自說明台灣、日本砂糖的差別，表示台灣砂糖比較有厚度、層次感，即便糖衣做的很薄，也能明顯帶出香氣。相關話題持續延燒，還有網友笑稱，台糖應該立刻找他當代言人，沒想到池田喬俊今日驚喜表示：「台糖真的來連絡我了！」

池田喬俊今日在X上發文，曬出台糖寄來的多箱砂糖，此外，他還收到台糖特別準備的「特製抱枕」大禮，該抱枕是台糖特別以「25公斤裝特大號砂糖麻布袋」製作而成，他笑說，「他們還為了我，特別替換了填充物。」池田喬俊也預告，之後的台灣行將和台糖董事長吳明昌見面並會談。



更多FTNN新聞網報導

夫妻玩刮刮樂「半年內2度中頭獎」抱走億級獎金 祕訣曝光！比被隕石砸中還難

凱特王妃穿回3年前舊衣 網見對比照心疼：瘦到像一根棒棒糖！

看《蒙娜麗莎》得多花200元！羅浮宮門票明年1月調漲 非這些國家旅客大漲45％

