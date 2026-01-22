因禍得福！《漫威爭鋒》選手想賺學費卻遭隊伍惡意踢掉，全網用「斗內」幫他復仇：比賽事還賺！

最近《漫威爭鋒》（Marvel Rivals）一場總獎金高達 4 萬美元的社群賽事爆發嚴重的爭議。事件起因是一名參賽選手也是 Twitch 實況主的 Kingsman，原本希望能藉由贏得獎金來承擔大學學費，卻在練習賽中因為戰術溝通遭到隊伍除名。Kingsman 發現隊友堅持選用「黑寡婦」卻成效不彰，所以為了團隊配合著想，他建議隊友更換角色。不料這舉動引發隊長 Cece 及其他隊友強烈不滿，最終不只將他踢出隊伍，甚至在網路上對他進行嘲諷。

漫威爭鋒有許多社群賽事。（圖源：漫威爭鋒）

Kingsman 在個人實況中也提到，他本身玩了《漫威爭鋒》數千小時，曾爬上排名第一名，每個角色的成績也都在全球前 500 名，他知道自己確實有技術，才會向隊伍提出建議，並不是出於自大或是傲慢。並且是他想要拿到獎金，可以用這筆錢來付部份的大學學費。

沒想到的是，Kingsman 被踢出隊伍後，原隊伍的成員卻仍然在嘲諷他，其中隊長 Cece 直接稱 Kingsman 是「Loser」，甚至認為是 Kingsman 在聊天室說了一些不尊重隊友的話，才會決定將他踢出隊伍。

然而沒想到的是，這場風波反而讓 Kingsman 因禍得福，成為整起事件的最大贏家。遭踢除後，Kingsman 的影片在網路上瘋傳，他更在事後公開了一份名為「The Cece Files」的 Google 文件，詳細揭露了被踢出後與隊長 Cece 的私下對話紀錄，證實自己遭到了不公平對待。這讓他瞬間獲得社群巨大的同情與支持，實況觀看人數直線飆升，短短時間內的觀眾「斗內」（贊助）金額甚至直接超過了原本比賽能獲得的冠軍獎金，順利湊齊了學費。諷刺的是，踢掉他的前隊伍在比賽中因堅持錯誤戰術，最終以墊底的慘敗成績收場，連 NBA 亞特蘭大老鷹都在 TikTok 上發影片嘲諷該隊伍的行為：「當 Kingsman 看到他前隊伍在 Rivals 比賽中被慘虐後的感受」。

而隊長 Cece 雖然事後道歉，提到自己不該推卸責任、身為隊長應該處理好事情才對，畢竟想贏沒有錯。但仍然因為霸凌爭議付出了慘痛代價。隨著輿論炎上，Cece 原本的電競周邊贊助商「Infinity Mice」迅速發表公開聲明，強調不支持任何針對或不尊重其他創作者的行為，宣布終止與 Cece 的所有合作關係。更戲劇化的是，該廠商在切割聲明後甚至主動在社群媒體上示好，表示希望能聯繫 Kingsman 提供贊助。