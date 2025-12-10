因禍得福 肋骨手術意外發現肺腺癌

陳男因車禍嚴重胸壁挫傷與肋骨骨折，醫師謝志明為他進行「胸腔鏡輔助肋骨固定手術」。

（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

一名70歲男性日前因車禍導致胸壁嚴重挫傷與多根肋骨骨折，送醫緊急接受「胸腔鏡輔助肋骨固定手術」，沒想到醫療團隊在檢視電腦斷層影像時，發現右下肺疑似有早期肺腺癌病灶，在肋骨傷勢復原後，立即安排微創手術切除肺部病灶，並確診為第1期肺腺癌，讓他慶幸有及早發現。醫師表示，這場意外加上兩次精準的微創手術，讓病人「因禍得福」保住生命。

國軍台中總醫院胸腔外科主任謝志明指出，患者送醫時左側第3至7肋骨骨折合併血胸，呼吸極度困難，疼痛指數高達8分。傳統肋骨骨折多採不開刀保守治療，患者需忍受長達2至3個月的劇痛，若錯位嚴重甚至需半年才能癒合，且易引發肺炎、氣血胸等併發症。

醫師評估後，決定採用「胸腔鏡輔助肋骨骨折復位矯正鋼板內固定手術」，術後患者的疼痛指數迅速降至3分，呼吸困難明顯改善，也能順利咳痰與進行肺部復健，住院2週即順利出院。

謝志明表示，醫療團隊在處理外傷的術前電腦斷層，發現患者右下肺葉有疑似早期肺癌的毛玻璃樣病灶。待肋骨傷勢穩定，3個月後回診追蹤時，檢查發現病灶依然存在。立即為他安排第2次「胸腔鏡微創手術」切除病灶，病理報告證實肺腺癌第1期。

陳姓男子車禍導致胸壁挫傷與多根肋骨骨折，檢查時意外發現右下肺疑似有早期肺腺癌病灶，證實為肺腺癌第1期。（記者陳金龍翻攝）

謝志明強調，肺癌早期幾乎無症狀，被稱為「隱形殺手」，若能在第1期發現，5年存活率高達9成以上，這名患者若非因車禍接受高階影像檢查，恐怕難以在早期發現病灶，可說是因禍得福。