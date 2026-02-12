因禍得福！詐團騙「交百萬黃金」遭攔 婦人賺70萬
屏東縣 / 綜合報導
屏東有 一名 婦人，日前遭詐騙集團誘騙交付「市值439萬黃金」，所幸銀行業者和警方機警，將集團成員逮捕，又因為黃金價格飆漲， 當事人 因禍得福，至少賺了70萬元。
好幾名員警，圍著一名男子他是詐諞集團監控手，與被害人交易過程，和車手遭一網打盡，員警VS.集團監控手說：「用什麼啦，用什麼，不要這樣對我，不要這樣對你，我已經很誠實講了，剛剛第一次問你為什麼不講。」
車手雙手被上銬，坐在地上頻頻向警方求情，原來他們日前利用假檢警名義，騙被害人帳戶遭監管，要婦人交付市值上百萬元黃金，被害婦人說：「(他說)以防你串供逃亡，所以偵查不公開，你一定要提出百分之八十的金額出來，我沒有提款卡也沒有什麼那些卡都沒有，他就說不然你就換成金條，比較好交管。」
集團成員疑似先假扮成電信業者，和60歲被害婦人說，證件遭人冒用代辦，找來同夥假扮嫌犯，讓被害人以為嫌犯逃了，隨後又有自稱檢警的成員，向被害人表示，因為涉及刑案，要監管帳戶，被害人一度信以為真，到銀樓換了市值439萬元黃金，銀樓業者覺得可疑，幫忙報警。
被害婦人說：「他說那些錢他全部都要掌控，會報，我也不曉得那時候金價是怎樣，平常沒在做投資。」剛好那時候很多人在買臨時也沒貨在等就發生問題，臨時換也不知道金價怎麼樣，銀樓業者說：「上升50到70萬左右，剛好事情發生的時候(金價)波動了一下。」
婦人換黃金，是在去年12月底，當時黃金1錢16940元，警方1月初利用假金條阻詐，婦人因此賺了20多萬，到現在2月12日，黃金1錢19700元，賺了至少70萬元。
屏東縣大隊副大隊長江啟超說：「也因黃金價格飆漲，讓原本要被騙買黃金的受害者因而小賺一筆。」金價一路走高，被害人因禍得福，靠著銀樓業者和警方，免於損失錢財，還得到一筆「意外」之財。
