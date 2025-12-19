「因糾紛怒嗆家破人亡」運將衝撞車行自焚！引爆火海 插管搶救7天今晨宣告身亡

高雄市鳳山區13日發生計程車衝撞車行後起火事故，車上的司機也在今晨宣告不治。（翻攝畫面）

高雄市鳳山區日前發生一起震撼地方的火燒車事故。一輛計程車在市區道路高速衝撞車行後瞬間起火，現場火勢猛烈，場面十分驚悚。車內65歲賴姓計程車司機被救出時傷勢嚴重，送醫後持續搶救多日，院方今（19日）清晨證實，該名司機已不治身亡，相關事故背景與糾紛原因也逐漸浮上檯面。

高雄鳳山火燒車怎麼發生？計程車衝撞車行瞬間起火

這起事件發生於上週六（13日）上午10時許，地點位於高雄市鳳山區。根據目擊者描述，一輛計程車突然高速駛入車行，隨即爆出火光，整輛車陷入火海。火勢迅速蔓延，車行內多項零件與設備遭波及燒毀，現場濃煙密布，引起周邊民眾關注與恐慌。

廣告 廣告

該計程車司機疑似先在車內潑灑汽油並引燃，衝撞車行後瞬間冒出熊熊烈火。消防單位獲報後立即派員到場，迅速佈署水線控制火勢，並將車內駕駛救出送醫，火勢隨後被撲滅。

計程車司機與車行糾紛為何升高？警方說明調查方向

警方調查指出，65歲賴姓計程車司機過去因多次肇事紀錄，遭保險公司拒絕承保，進而與車行產生嚴重爭議。相關人士透露，雙方過去曾多次發生衝突，司機情緒激動，曾對車行人員出言激烈，嗆要讓其「家破人亡」，未能妥善化解糾紛。

警方表示，目前已調閱相關監視畫面並釐清事件前後經過，將持續蒐證，針對事故成因與是否涉及其他責任進行後續處理。

搶救7天仍不治 司機傷勢與醫療狀況曝光

消防人員將賴姓司機救出時，發現其已失去意識，臉部與手部有明顯燒燙傷，並因吸入大量濃煙與粉塵，緊急插管治療後送往加護病房。院方指出，患者傷勢嚴重，雖持續進行醫療搶救，但病情未見好轉，最終於今晨宣告不治。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

「整個身體都黑了」以為是泥巴...殯葬業者痛揭棄嬰屍慘況 生母冷漠現身後突潰堤

快訊／中正橋下驚悚命案！河面飄黑灰衣褲「紅鞋女屍」 警方打撈上岸展開調查

「死者大腦、臉部器官被當飾品賣」哈佛醫學院爆驚悚醜聞！ 停屍間主管入獄8年