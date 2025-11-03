因緣不同有志一同 慈濟家庭喜添丁

2025慈濟海外培訓委員研習受證，第一梯次、第二場受證儀式，慈濟大家庭再迎接馬來西亞新面孔，有參與慈濟活動近20年的劉慧君，為了改善陋習，決心跟隨上人；也有跟隨父親腳步的蘇彥瑾，從8歲就與慈濟結緣。不論年齡差距，都發願要傳承靜思法脈。

蘇彥瑾，8歲開始與慈濟結緣，期間曾在馬來西亞雪隆慈青團隊服務，近20年過去，如今步入社會後，發願跟隨父親腳步，正式受證成為志工。

馬來西亞雪隆慈濟志工 蘇彥瑾：「慢慢也接觸慈青，那就了解了 師公上人，為什麼要創辦慈濟，為什麼要我們行菩薩道，我也想要繼續就是，邀約更多的年輕人，來加入我們這個慈善的行列。」

「祝福您。」

慈濟雪隆分會副執行長蘇祈逢，看見自己女兒能走在菩薩道，全家人共同精進，如同嫁女兒的心情般喜悅。

馬來西亞雪隆慈濟志工 蘇祈逢：「首先要設計(安排)她回來靜思精舍，讓她有機會，多了解精舍的生活，期待她道行更堅定，未來有因緣，當然也期待她能夠回到佛國。」

另外，來自馬來西亞馬六甲的劉慧君，從大愛媽媽成長班開始學習。2007年參加志工，2015年承擔了協力慈善幹事，從身體力行中看到了慈悲的力量。發願要當個稱職的母親，改掉拖延晚睡的陋習。

馬來西亞馬六甲慈濟志工 劉慧君：「參加慈濟的活動，大概有18年了，到現在我就覺得說，我的習氣還在，所以我就懺悔，覺得要下決心，我一定要受證，希望得到上人的祝福，改我的習氣，滌心垢。」

慈濟大家庭再添丁，不管今年幾歲，發願承擔、堅定腳步，也是肯定自己的未來。

