因罷綠連署案遭屏檢起訴 許宇甄怒嗆：明顯帶有政治意圖

國民黨立委許宇甄。（本報資料照片）

屏東地檢署偵辦山地原住民立委伍麗華罷免案，發現罷免提議人名冊有多項不實連署，屏檢今（31）日偵查終結，國民黨組發會主委、立委許宇甄、立委盧縣一、組發會副主委黃碧雲等9人遭起訴。許宇甄稍早發布聲明指出明顯有奉命起訴之嫌疑，並違反無罪推定原則，令人遺憾。

許宇甄指出，針對屏東地檢署今日起訴她之案件，她嚴正表達無法接受。整起偵辦過程中，檢調僅傳訊她開過一次偵查庭，且自始至終並未提出任何她有「指示或參與」違法行為的具體證據，當天於檢察官短暫偵訊後，也獲得無保請回。

許宇甄再說，然而，因為其他黨工羈押期間即將屆滿，今天屏檢倉促對她提起公訴，明顯有奉命起訴之嫌疑，並違反無罪推定原則，令人遺憾。

許宇甄強調，她深信正心無邪。司法應當以事實為依歸，不該被政治所操弄。面對屏檢這種明顯帶有政治意圖的起訴，她有信心清白終將在法庭上獲得證明，法院必會公正審理，還原真相，給社會一個明確的交代。

許宇甄說，身為民意代表，她將繼續堅守崗位，捍衛正義、關懷民生，不因抹黑與打壓而退縮，持續為人民發聲。

