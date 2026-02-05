因芒草畫面遭《零日攻擊》控告違反著作權 陳菁徽氣炸開轟

國民黨立委陳菁徽。（本報資料照）

國民黨時任新媒體主任韋淳祐今(5)日卻發文透露，被疑似《零日攻擊》的製作團隊控告違反著作權法，指出他們在廣告中使用AI生成的「枯黃野芒草」，抄襲《零日攻擊》劇中出現的「翠綠青草」。對此藍委陳菁徽諷刺，一億元補助拍出的炸裂爛片，當拿著納稅人的錢揮霍時，就有義務接受納稅人的檢驗與嘲諷。黨說你不能批評，就是不能批評？

韋淳祐在粉專「風向123事」表示，自己與前國民黨發言人楊智伃當時組成的新媒體團隊於2025年7月21日推出的國民黨反罷免廣告「7／26投不同意罷免-假訊息篇」，突然在2026年被疑似《零日攻擊》製作團隊控告違反著作權法，對方在提告的證據中，指出《萊爾校長》用AI生成的「枯黃野芒草」，抄襲他們花高價實拍的「翠綠青草」。「原來只要錢花得夠，就能取得芒草的專利；原來只要補助拿得夠多，「黃色」和「綠色」是同一種顏色。

陳菁徽說，原來只要有黨當靠山、有補助，連大自然的綠色都可以有碰不得的著作權？請問《零日攻擊》是一般的商業作品爭議嗎？絕對不是。一部帶有強烈特定意識形態的作品，大剌剌地拿了文化部與國發基金超過一億元的補助。藍委們在立法院早就多次質疑，當初審查補助的顧問名單，與劇組成員有著千絲萬縷的「密切關係」。 這種「球員兼裁判」、「自己的補助自己審」的操作，外界質疑涉及不法，難道納稅人連質疑的權利都沒有？現在連諷刺一下都要被告？

陳菁徽強調，一億元拍出的「史詩級尷尬」 拿了這麼多錢，拍出來的是什麼？ IMDb 評分 4.8（滿分10分），網路上隨便一搜都是負評，劇情邏輯死、角色行為完全不符合人性，只為了服務特定的政治宣傳。為了硬塞「抗中保台」的情緒，讓角色做出違反常理的決策。最令人憤怒的是，這個團隊滿手拿著人民的納稅錢，拍出一部國內外評價都「炸裂」的爛片，黨說你不能批評，就是不能批評，厲害了，民進黨。

陳菁徽在強調，當拿著納稅人的錢揮霍時，就有義務接受納稅人的檢驗與嘲諷， 結果你們選擇用法律戰來讓異議者閉嘴？這就是民進黨口口聲聲的「民主」？ 價值一億元的自尊心，真的脆弱到連一點點網路迷因都承受不住？

陳菁徽大嘆，如果作品夠好，共鳴是不用買的；如果作品夠爛，提告是遮不住的。 你們告的不只是國民黨新媒體團隊，告的是所有看不慣這種「黨國文宣腐敗」的台灣人。

