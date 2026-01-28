因親中被網爆 詹江村列3個「我不懂」嘆：世界潮流都親中！我只想用華為

國民黨桃園市議員詹江村近期因為評論兩岸議題的立場，而被攻擊「親中、可以直接去對面舉白旗」。（翻攝自詹江村臉書）

國民黨桃園市議員詹江村近期因為評論兩岸議題的立場，而被攻擊「親中、可以直接去對面舉白旗」。對此，他今（28）日發文說，「我親中，因為世界潮流都在親中，因為世界不想被川普予取予求，因為烏克蘭相信北約會幫他打仗，因為烏克蘭不相信俄羅斯會出兵，我不想成為烏克蘭，我想要台灣繼續維持民主國家」。

「我說我親中結果被網爆，不得已只能開粉絲模式」，詹江村今天列出3個「我不懂」並說，為什麼親中會成為行走人體器官庫？有這幾年去中國旅遊，被摘除器官的新聞嗎？

廣告 廣告

詹江村表示，為什麼親中代表不支持民主選舉，那台灣親衣索匹亞，是否也代表台灣支持海盜嗎？為什麼親中代表不能用臉書，親中代表必須去中國住。

詹江村還說自己很簡單，他只想開BYD、只想用華為、只想中國人能來台旅遊，「我只想台灣的農產品，能夠順利銷售中國，我只想中國軍機不要繞台」。

「我親中，非常親中那一種」，詹江村說，他看到韓國總統訪華，川普也要訪華，加拿大總理，英國首相今天也訪中，高市早苗也想訪中，「我不想人民GDP一半拿去買軍購，換不了實質安全，反而更添加二岸兵凶戰危」。

詹江村稱，自己親中，因為世界潮流都在親中，因為世界不想被川普予取予求，因為烏克蘭相信北約會幫他打仗，因為烏克蘭不相信俄羅斯會出兵，「我不想成為烏克蘭，我想要台灣繼續維持民主國家」。

更多鏡週刊報導

才剛加入白營！毛嘉慶遭爆「性騷女黨工」 民眾黨喊「絕不寬貸」：依法辦理

短劇男神公開「無犯罪證明」遭打臉！ 前女友下最後通牒：若迴避就公開更多證據

轟柯文哲只要子宮！ 醫師批「2頁、延遲」是藉口：攻擊軍購案的謊言被他戳破了