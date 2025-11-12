因詐騙全球爆紅！柬埔寨太子集團突發聲明「高喊無辜」，抨擊美、星非法扣押資產、要替老闆陳志申冤

歐洲、美國和亞洲多國的執法機關，正對柬埔寨的太子控股集團（Prince Holding Group）展開大規模的資產查封和沒收行動，並指控其創辦人陳志（Chen Zhi）、長時間經營一個跨國犯罪組織，在當地運作龐大的詐騙網路。

打從陳志的生平與背景故事，被外媒以專題故事方式曝光後，太子集團與陳志本人，就成為最近兩星期以來，國際上、特別是亞太地區最熱烈討論的話題，也讓該企業涉足的國家，包含台灣、香港、新加坡等地，都在第一時間啟動司法調查任務，同時沒收該集團存放在當地的灰色來源鉅款。

但根據《法新社》掌握的消息指出，太子集團12日發出聲明，這也是這起風暴襲捲以來，該公司第一次主動給出回應。集團強調，他們嚴正否認、否認該公司或其董事長陳志，有從事任何非法活動的說法或指控。

「最近的多種指控毫無根據，其目的只是為了、讓各國能『非法扣押』該集團名下價值數十億美元的資產。我們相信，當事實公之於眾時，太子集團及其董事長的聲譽，將得到完全平反。」

柬埔寨太子集團將新加坡作為洗錢中轉據點，讓新加坡金融監理機構頗為不堪。（資料照，取自太子集團官網）

太子集團同時還強調，過去這段時間各種針對他們的指控，已經對集團旗下數千名無辜員工、合作夥伴，造成不應有的傷害。

查扣行動

美國司法部在10月解封針對陳志的起訴書，指控他主導位於柬埔寨的強迫勞動營區，迫使被販賣的勞工，在那裡進行線上詐騙。為了逼迫陳志現身，美國司法部日前一口氣扣押、市值約150億美元（折合約新台幣 4,800 億元）的比特幣資產，並認定這些屬於犯罪所得，而這也是美國司法部史上最大金額的沒收行動。

除了美國政府，由於太子集團始於跨國企業，大洋彼岸的英國、也凍結市值超過 1.3億美元（約新台幣40.4億元）的商業和房地產。至於在亞太地區，台灣、新加坡和香港各自發起國家級扣押行動，總計凍結金額高達3.5億美元（約新台幣108.7億元）。

太子集團陳志（左）、柬埔寨前總理洪森（右）。（取自臉書粉專Prince Bank Plc.）

不過，雖然太子集團發出公司聲明，但截至目前為止、集團創辦人陳志，這位擁有英柬雙重國籍的大亨，依舊處於行蹤成迷狀態，也被美國視為「在逃」嫌犯。

打從柬埔寨起家的陳志，名下太子集團、是柬埔寨最大的企業之一，自2015年創立以來，業務已遍及30多國，跨足房地產、金融服務和消費業務等領域。如果踏入柬埔寨國內，幾乎是隨處可見該企業的痕跡，像是首都金邊的豪華房地產建案，以及市中心的大型購物中心：太子國際廣場（Prince International Plaza）。

