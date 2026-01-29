因試吃月餅慘死！藝識流3大護法輪流毆打 創辦人等４人遭起訴

王禹婕等3大護法被檢方依傷害致死罪起訴，標記處為王禹婕。（圖／翁靖祐攝）

30歲的林姓男子於藝識流心理療育學院修行，疑似積欠會費遭到會員虐待，最終受成皮包骨慘死。先前檢警偵辦此案時，已經收押了創辦人王禹婕與其3大護法王劭丞、吳宗儒、林丞毅，其中吳宗儒也是知名的網紅牙醫，過去曾上過節目。台北地檢署於今（1月29日）偵結此案，依照傷害致死罪起訴4人。

王禹婕為藝識流國際顧問股份有限公司負責人，其胞弟王劭丞和吳宗儒為營運長，林丞毅與本案死者林男則是藝識流最低階的療癒顧問，在王禹婕的帶領下，上述4人被任命為4大護法，4人的飲食和如廁頻率皆需要受到王禹婕的指示。

在修行期間，王禹婕以林男積欠諮詢費、共修營隊、數期會員年費等原因，先是要求林男書立還款協議並至台北地院公證，當林男不服從王禹婕的指令時，王禹婕就會以「脈輪淨化」、「消業力」為由，親自或是指示其餘的3大護法徒手或持棍棒毆打林男，並製造各種財務困境，讓林男對離開藝識流毫無自覺。

2025年9月26日，王禹婕和3大護法因不滿林男以藝識流名藝預約中秋月餅試吃，竟自當天下午到同年9月29日中午期間，由王禹婕親自指示3大護法持棍棒或徒手毆打林男的頭、四肢、背部、腰部、臀部，最終林男於9月29日下午3時55分陷入昏迷狀態。

王禹婕等4人見狀，竟錄影並稱林男的狀態是在突破自我課題，並未將其送醫搶救，最終在9月29日晚間11時31分許看林男已無生命跡象，報警將其送醫搶救，不料林男最終仍於9月30日凌晨因橫紋肌溶解症等併發症而死。

台北地檢署今日偵結此案，依照傷害致死罪起訴王禹婕等4人，由於4人目前皆處於在押狀態，因此預計將會於今日照開移審庭，由法院來判斷4人是否需要繼續羈押。

