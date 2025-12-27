「因足球引發衝突不是霸凌」！賴瑞隆批媒體：不要再標籤化孩子

有意角逐下屆高雄市長的綠委賴瑞隆，其小孩因捲入校園衝突爭議，引發社會關注。賴瑞隆繼日前多次召開記者會公開致歉後，27日宣布與受害家長達成和解，雙方家長並共同發表聲明。賴瑞隆今日再度召開記者會，強調這是一個因為足球引起的衝突事件，對於社會間歧異誤解，認為有必要說明，也呼籲部分媒體跟名嘴不要再標籤化孩子。

賴瑞隆今日再度召開記者會。（圖/中天新聞）

賴瑞隆今天（27日）再度召開記者會，再度重申上禮拜六自己跟女童母親見面，兩邊小孩也都見面，雙方有很多誤解跟溝通，然後在這禮拜完成調和程序，對於社會間歧異誤解，認為有必要說明，所以共同擬定聲明，也希望讓事實各界了解真相，也不要造成錯誤訊息的傳遞。

圖為賴瑞隆日前和受害家長見面，賴瑞隆當面表達誠摯歉意，並取得對方原諒。（圖/賴瑞隆提供）

賴瑞隆接著指出，聲明主要有三個重點，首先雙方都認為8歲孩子，為了足球而產生衝突，不是霸凌，幾乎全部媒體都用霸凌定義，所以要說明這是一個因為足球引起的衝突事件，那隔天大家又都玩在一起，並不是霸凌事件，但社會各界有很多誤解，雙方都認為要說明清楚。

其次，賴瑞隆直言，這段時間以來，有部分媒體跟名嘴標籤化孩子，他們認為這是不正確的，同時也是傷害到這些未成年的孩子，所以他們認為要跟部分媒體跟名嘴來喊話，不要影響到孩子，這不公平，所以也再次呼籲部分媒體跟名嘴不要再標籤化孩子。

賴瑞隆最後強調，部分媒體不實報導，造成社會困擾，很多細節雙方不方便說明，很多不是事實報導，對孩子造成傷害，所以呼籲部分媒體要善盡責任，孩子是重要資產，媒體要善盡責任，不該任不實報導延續。以上三點是雙方聲明，這是經過雙方同意發布，不要讓孩子衝突事件，被抹黑定位為霸凌，這對孩子們是不公平的。

