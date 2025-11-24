因跟母吵架！ 男當街縱火.竄黑煙 騎士攔勸遭攻擊

花蓮縣 / 綜合報導

當街縱火案危及公共安全，而驚悚事件就發生在花蓮市！一名中年男子昨(23)日上午出門，看到騎樓底下有香蕉水，拿了就朝轉角的車輛旁邊，潑灑點火，還折斷雨刷丟在路邊。有熱心騎士經過，目擊全程要攔人，還被男子攻擊，差點倒地受傷！警方獲報，在案發地點附近逮到嫌犯，沒想到他就住在附近，說是回老家跟媽媽吵起來，看到媽媽的車停在路邊，才會臨時起意犯案，這名男子隨被警方依恐嚇、毀損，還有公共危險罪移送法辦。

廣告 廣告

花蓮分局中正派出所員警VS.嫌犯說：「你幹什麼，不要跑，你趴好喔，趴下，你有沒有淋汽油，汽油是不是你淋的。」被三名員警團團包圍，壓制在地還不斷掙扎，褲子衣服有明顯油漬，身上也沾滿濃濃煙味，罪證確鑿賴都賴不掉，花蓮分局中正派出所員警VS.嫌犯說：「甲苯，點了不是就燃起來了，這什麼東西。」

被警方帶回現場查看，地面上滿是燒焦痕跡，監視器畫面清楚拍下，男子蹲在轉角汽車旁，下一秒熊熊烈焰竄出，還伴隨陣陣濃濃黑煙，騎士經過要把他攔下，還被攻擊差點被推倒，好在消防車趕到現場，已經沒有火只剩痕跡，案發在花蓮市成功街，案發前男子路上閒晃，看到騎樓放了香蕉水，隨手拿起就往路口走，看到媽媽的車停轉角，竟然縱火又折斷雨刷，還動手攻擊勸阻騎士，往回跑被警方給逮捕，起因竟然是他回老家，和媽媽起口角才犯案。

花蓮縣警花蓮分局中正派出所所長陳昆璟說：「疑似與家人發生口角糾紛，遂在住家旁縱火，並破壞汽車雨刷後徒步逃逸，警方獲報後，隨即趕赴現場，立即在周遭緝獲涉案男子。」因為香蕉水有揮發性，延燒的後果不堪設想，好在沒波及其他人車，警方也及時將人逮捕，大庭廣眾下當街縱火，嫌犯被依照公共危險，恐嚇以及毀損罪移送。

原始連結







更多華視新聞報導

女租客「心情差」縱火燒床墊 房東控欠租+損失逾30萬

租賃糾紛縱火？惡租客「倒車撞屋堵門」 母傷女亡

不認縱火燒房東母女！ 凶嫌稱「理賠糾紛」遭聲押

