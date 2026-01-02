因這2點呼聲高！林炎田接任北市警局長？ 警政署：仍在作業中

記者楊忠翰／台北報導

多名高階警官將於1月中旬退休，警政署將進行最新1波高階人事異動，其中以台北市警察局長最受矚目，接任者以現任高雄市警察局長林炎田呼聲最高；對此，警政署表示，本次高階警察人事仍在作業中，正確派任名單以警政署發布正式人令為主。

據了解，林炎田是中央警察大學51期畢業，並取得國立台北大學犯罪學研究所碩士學位，行政及刑事警政歷練豐富，警職生涯在台北市度過很長一段時間，曾任台北市南昌、敦化南路派出所的所長，以及中山、萬華及信義等分局偵查隊長，後來也擔任過萬華分局長，對台北市治安狀況知之甚詳，倘若他接任台北市警察局長，想必很快就能上手。

日前張文隨機殺人案重創台北市治安，使得諸多市民人心惶惶，林炎田歷任嘉義市、台中市、桃園市警察局刑警大隊長，以及刑事警察局偵查第四大隊隊長，他在高雄市警察局任內，主張強化科技警政及精準打擊犯罪策略，並在防制詐騙、打擊犯罪及掃蕩幫派等項目頗具成效，深受高雄市長陳其邁倚重，警界人士認為，他是接任台北市警察局長的合適人選之一。

