因難笑笑話被判重刑！脫口秀演員遭控嘲笑退伍軍人 遭重判5年9個月

編譯莊佳芳／綜合報導

俄羅斯對異議言論的打壓再添一例，俄羅斯脫口秀演員奧斯塔寧（Artemy Ostanin）因在公開表演中，將一名殘疾退人士形容為「沒有腿的滑冰者」，想不到遭親軍方人士指稱是在「嘲諷退伍軍人」，言論不斷被擴大後，遭莫斯科法院判刑五年九個月。

值得注意的是，主審法官門捷列娃過去曾因重判反戰市議員而遭美國制裁。奧斯塔寧否認言論與俄烏戰爭有關，但仍被列入「恐怖分子與極端分子名單」。此案再度凸顯，自俄烏戰爭爆發以來，俄羅斯持續透過司法手段壓制異議聲音。

廣告 廣告

稱退伍軍人是「沒有腿的滑冰者」

美媒CBS News報導，俄羅斯脫口秀演員奧斯塔寧（Artemy Ostanin）在一場表演中，講述他在莫斯科地鐵遇到殘疾人士的經歷，並將對方形容為「沒有腿的滑冰者」（legless skater），但觀眾席並沒有如他所願爆發出笑聲。

這場表演過後，原本名不見經傳的奧斯塔寧，竟成為了親政府與親軍方人士的攻擊目標。親軍方人士認為這段表演是「拿在俄烏戰爭中受傷的退伍俄羅斯軍人」開玩笑，非常不應該，應該受到懲罰。《紐約時報》報導，詆毀軍方屬於違法行為，許多「輕微的小事」都可能構成起訴的理由。

奧斯塔寧遭判如此不成比例的重刑，除了被特定團體針對外，還因涉入另一起事件，他因一個有關宗教的笑話，而被指控「煽動仇恨」和「侮辱宗教感情」兩項罪名。CBS News引述俄羅斯官媒俄新社（RIA Novosti）報導，負責的法官門捷列娃（Olesya Mendeleyeva）表示，奧斯塔寧的最終刑期是五年零九個月。

俄羅斯脫口秀演員奧斯塔寧（左）出席法庭聽證會。（圖／翻攝自X平台 @KyivInsider）

主審法官曾重判反戰市議員

俄羅斯獨立媒體SOTA報導，奧斯塔寧在審判中否認對殘疾退伍軍人的玩笑是針對俄烏戰爭（俄羅斯稱為「特別軍事行動」），但仍遭判刑，而決定判刑的法官門捷列娃，過去曾因為對發表反對俄烏戰爭的市議員戈里諾夫 （Alexei Gorinov）判處七年監禁，而被美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）實施制裁。

報導中提及，奧斯塔最後在法庭上表示，「希望沒有人會像我一樣遭遇如此殘酷的法律虐待。」

奧斯塔寧在被捕後，遭列入俄羅斯的「恐怖分子與極端分子名單」，CBS News稱，俄羅斯經常使用這樣的標籤來壓制異議與打擊反對派。自2022年俄烏戰爭開打以來，俄羅斯大幅加強了對異議者的打壓行動。

戰事爆發一年就開始打壓異議

2025年11月，18歲的街頭音樂家洛吉諾娃（Diana Loginova），因演唱反戰歌曲三度被判入獄服刑。往前一點的2024年，一名醫生因在病人面前批評俄烏戰爭，而被指控散佈有關俄軍的假消息，遭判處5年半監禁。

俄烏戰爭開始僅1年的2023年，俄羅斯法院就以叛國罪，判處批評俄國的著名反對派人士兼記者穆爾扎（Vladimir Kara-Murza）25年監禁。同年11月，又先後以散佈俄軍假消息的罪名，將烏克蘭歌手賈瑪拉迪諾娃（Susana Jamaladinova）列入通緝名單，並判處藝術家兼音樂家斯科奇連科（Sasha Skochilenko）七年監禁，理由是他將超市商品價格標籤換成反戰標語。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

權貴醜聞連環爆！曾為人師表變身華爾街菁英 艾普斯坦如何走向墮落之路

艾普斯坦案300萬頁文件炸彈引爆 川普、馬斯克等大咖全捲入驚天醜聞

韓美自由護盾聯合軍演3月登場 傳戰時作戰指揮權有望2028年完成移交

南韓接力赴美協商仍未能取得共識 韓通商本部長坦言：美擬正式上調關稅

