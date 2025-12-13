因青年梅蘭芳走紅…余少群罕見露面批娛圈真相：用熟不用生

余少群近年鮮少在影視作品中亮相。（取材自微博）

以扎實戲曲功底在電影「梅蘭芳」中飾演青年梅蘭芳一角聞名的大陸演員余少群，近年回歸戲曲舞台，鮮少在影視作品中亮相。近日，他在訪談節目中談到消失在大眾視野的原因，「我想有更多可能，但市場不是這麼對你的，他們用熟不用生。」相關談話引發熱議。

余少群14歲便開始學習戲曲，2008年參演電影「梅蘭芳」飾演青年梅蘭芳，他憑該角色更獲得多個電影最佳新演員獎項，包括第三屆亞洲電影大獎、第46屆金馬獎等，但在此之後他便淡出影視圈。

近日，他在訪談節目「不趕時間」中，揭露產業依賴「積極社交維繫資源」的潛規則，稱沉寂期迴避飯局後，人脈迅速消失；作品熱映時邀約重現，直言此類應酬消耗精力且「席間無一句有價值內容」。

他直指市場「用熟不用生」法則阻礙多元發展，坦言「我想有更多可能，但市場不這麼對你」。余少群並多次強調，「我沒有很有錢，對錢不能說沒有慾望，只能說這樣也挺好」。

余少群的一番話引得不少網友評價「清醒又執拗」，讚他是流量至上中的「娛樂圈清流」、「他平靜的無奈比抱怨更有力量」。

