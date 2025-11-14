因颱風延後！ 偏鄉普發一萬開跑 11/17起開放ATM領現

因為鳳凰颱風延期的，偏鄉普發一萬元，終於可以領了，民眾到派出所領取，拿到現金直呼好幸福。（圖／TVBS）

偏鄉普發一萬元終於在颱風過後開跑，就有家長帶著小孩去派出所領取，拿到萬元現金，直呼好幸福，而根據財政部統計，截至13號，已經有超過1068萬人領取，想領現金的，17號起開放ATM領取，16家指定金融機構，跨行免手續費。

在偏鄉地區，普發一萬元現金補助終於在鳳凰颱風延期後開始發放。許多家長帶著孩子到派出所領取，拿到現金時臉上洋溢著幸福的笑容。有村民表示，在派出所領錢很方便，一次就能為全家四人領取四萬元。另一位村民也分享，計劃好好運用這筆錢來購買生活必需品。

一整疊的粉紅色紅包袋，就是普發的一萬元現金，其中枋寮分局的三個派出所，協助登記造冊的就有1,030份。（圖／TVBS）

在派出所內，一整疊粉紅色紅包袋裝著普發的一萬元現金等待發放。枋寮分局的三個派出所就協助登記造冊達1030份。村民只需攜帶身分證和健保卡，經員警核對後即可領取現金。偏鄉地區之所以採用造冊統一發放的方式，主要是因為當地ATM設施不普及。

11月17號起開放ATM領現，只要認明粉紅色貼紙，一共有16家指定金融機構可以領取，跨行免手續費。（圖／TVBS）

對於想要領取現金的一般民眾，財政部宣布11月17日起開放ATM領現服務。財政部政務次長阮清華表示，民眾只需使用健保卡號、身分證號碼和金融卡三項資料，就能順利完成領取程序。

ATM領現服務共有16家指定金融機構參與，民眾可在各分行、超商、超市和賣場的ATM機台上辨識是否有普發萬元的標示貼紙。所有指定金融機構都提供跨行提領服務且不收取手續費，民眾僅需準備健保卡、身分證和提款卡即可。未滿13歲兒童的家長也可輸入孩子的健保卡號代為領取。

今年提供普發現金服務的ATM約有28000多台，覆蓋率超過八成，為民眾提供便捷的領取管道。無論選擇何種方式領取，民眾都需在明年4月30日截止日前完成領取手續。

