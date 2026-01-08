因黃國昌參選而陷苦戰！他曝民調：李四川與蘇巧慧已經五五波

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導

2026新北市長選戰目前藍綠白都已有人選要推，藍白陣營則由民眾黨黃國昌出馬與國民黨推出的人選整合，美麗島電子報董事長吳子嘉則以民調表示，若黃國昌不參選，李四川可領先民進黨蘇巧慧10個百分點；若三人同場競爭，李四川與蘇巧慧面臨五五波局面，黃國昌排名第三；黃國昌有影響李四川當選的能力。

民眾黨創黨主席柯文哲挺黨主席黃國昌參選新北市長。（圖／資料照）

民眾黨主席黃國昌日前與創黨主席柯文哲在新北造勢宣示參選新北市長決心，近日則再在訪問中強調，即使在藍白民調落後，他也不會擔任副手。吳子嘉7日在《董事長開講》節目中指出，《美麗島電子報》的新北市長選戰民調顯示，李四川若與蘇巧慧對決，領先幅度達10個百分點，然而，一旦黃國昌加入選戰，形成三腳督局面，李四川與蘇巧慧雙方會陷入平手，黃國昌則獲得16％支持度，僅李四川的一半，這樣的局勢將大幅削弱李四川原有優勢。

吳子嘉分析，黃國昌堅持參選將會讓李四川與蘇巧慧陷入膠著，李四川必須奮戰才能出線，但仍有可能被蘇巧慧超越；吳子嘉也說，黃國昌要在民調第三名的情況之下，想要領先的可能性幾乎是微乎其微，但是「影響李四川當選的能力是100%」。



吳子嘉表示，李四川的弱點在於年輕票與中間選民，若能突破這兩大族群，將有機會大幅壓制蘇巧慧。吳子嘉表示，黃國昌參選同時也可以拉走一部分蘇巧慧的小草票，雖然黃國昌基本盤機會有限，但具備完全的破壞能力，且黃國昌的優勢正是李四川的缺點，兩人間互補性極高。



吳子嘉指出，這份民調是在一個月前做的，未來預計將於三月再進行一次民調，屆時已是選舉熱季，民調數據將更為穩定。從這個民調已可看到選戰結構，黃國昌絕對有影響李四川當選的能力。



