因「上班早到半小時」遭開除！22歲女員工傻眼提告 法院：解僱合理

一名22歲女員工因多次「過早上班」違反公司指示而被開除。圖／翻攝自pexels

西班牙阿利坎特（Alicante）一名22歲女員工因多次「過早上班」違反公司指示而被開除，而勞動法庭在開庭後，決定維持物流公司對該名女員工的解僱決定，認定解僱理由成立。

根據西班牙媒體報導，這名物流女員工的勞動合約明確規定上班時間為早上7時30分，但她屢次在6時45分至7時之間提前到達工作地點。公司紀錄顯示，她共有19次提前報到，且在多次口頭與書面警告後仍未改善。

主管在庭上作證表示，公司在7時30分之前無法展開任何工作流程，而該員工提前到崗反而「擾亂了團隊協調」。公司則指出，她未遵守指令，已影響工作秩序。

公司援引西班牙《勞動法》第54.2條，指該員工的行為屬於不服從與反覆違抗命令，可構成即時解僱且無需補償。法官接受企業方的論點，認為女員工持續無視警告，造成僱主信任基礎破裂，而公司也無實際營運需求要求員工提早到班，因此解僱屬合理處置。

此事件在西班牙社群媒體上引發熱烈討論，有網友表示，「第一次看到因為太早到公司而被解僱的案例。」也有人諷刺，「遲到會被罵，早到也會被罵。」目前該名員工尚未決定是否提出上訴，但仍可依程序向西班牙法院提出申訴。



