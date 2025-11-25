因「媒體的社會責任」驅使 緯來28年來咬牙支持體育幫選手圓夢

緯來電視網董事長李鐘培（左2）出席「2025亞洲新媒體高峰會」感謝中華職棒球團長期培育優秀教練及球員。（圖／緯來電視網提供）

本月24日NMEA（新媒體暨影視音發展協會）舉辦「2025亞洲新媒體高峰會」，提及電視媒體轉播體育賽事一事，其實背負的是連年的虧損，事實是「基層賽事沒人要播、國際賽事成本極高」，例如成立28年的緯來體育台，就有27年都在虧錢，已經虧損24億，仍咬著牙繼續為基層出錢、出力，董事長李鐘培認為，「這就是媒體的社會責任」。

台灣從 60 年代便興起「全民熬夜看少棒」，拿下威廉波特世界少棒大賽是大家的共同記憶，到後來的奧運、亞運，不斷創下金牌與獎牌數的新高，再到最引以為傲的世界棒球賽奪冠，背後有球團的營運與改革、運動部的制度與資源、文化部對運動敘事與影視內容的支持，以及體育媒體長期的關注與曝光。這幾年，因為有了大巨蛋，中華職棒從一年 180 萬入場觀眾，增加到 373 萬人，也是這一波體育產業發展的重要功臣。

緯來電視網董事長李鐘培24日受邀上台演講時，強調產業結合的重要性以及未來性。他最想感謝的是六家中華職棒球團，過去年年都虧損2到4億，仍堅持長期投入台灣職業棒球、培育優秀教練及球員，給予本土球員良好土壤及最好的舞台發揮，讓觀眾看見台灣棒球運動的能量。沒有球團的支持，就沒有2024年世界棒球12強賽的金牌。

他也表示一個成熟的運動產業，需要的不只是看得見的熱鬧，還需要那些支撐數十年、讓台灣觀眾持續「看得見體育」的穩定力量。李鐘培在演講中還分享幾個動人的小故事：上屆亞運賽前就允諾幫選手圓夢，由緯來電視網贊助捐款，再由選手捐給指定單位，例如回饋母校、資助一直默默奉獻體育界的教練、或捐贈偏鄉運動設備等。

同時李鐘培也感謝贊助體育的數百家企業，在每一塊獎牌的背後都有著贊助單位的溫暖與祝福。運動部除了培育選手、指導運動賽事，更鼓勵企業支持運動，成立了「體育運動贊助媒合平台」，其中有74種賽事可提供贊助者選擇，更幫贊助者爭取企業減稅比例提升至175%，減稅實施期間拉長至10年，昨天是 2024 年世界棒球12強賽（P12）奪冠一週年紀念日，但這條棒球之路並不好走，為避免所有的參與者都連年虧損，李鐘培也建議產業合作，共同打造賽事、娛樂、觀光的國際生態圈，將餅做大、共榮共好。

雖然在市場規模有限、內容成本高、公共期待又強烈，但在這樣的條件下，依然有一群人選擇堅持做對的事。當市場正走向球場娛樂化、生態圈整合、觀眾體驗多元化的下一個階段時，李鐘培相信觀眾會期待的是一個更能平衡公益與商業的運動播出平台，就會帶著他們一起回來。

