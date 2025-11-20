因「安全評估」突停飛富國島 外籍航空：安排住宿
桃園市 / 綜合報導
又有飛富國島的航班臨時取消！昨(19)日越南籍航空一架班機，原訂下午兩點，要從桃園機場起飛，飛往越南富國島，不過飛機還沒起飛，就折返滑回停機坪，最後宣布取消班機，大批旅客行程受到影響。對此，當事航空回應，因為安全評估需要而取消，還在確認當中。
湛藍的海洋，美得像幅畫，越南富國島因，海天一線美景，加上放鬆的度假氛圍，成為近年台灣人旅遊熱點，沒想到卻有，飛不出去，大批旅客聚集在，桃園機場大廳，原本他們都已經搭上班機，卻臨時喊卡。
他們原定搭乘越南籍航空，19日下午2點，飛往富國島的航班，但飛機在跑道上未起飛，回到停機坪，等待大約兩小時後宣布取消。
當事旅客劉先生說：「大概聽到3到4次，像催老機車一樣，催不太動的那種引擎的怪聲，停好飛機以後機長才說，因為有技術上的問題，所以導致飛機無法起飛，然後五點就跟我們說，今天會提供我們住宿。」
對此當事外籍航空回應，航班因「進一步安全評估」需要而「取消」，總部仍在確認中，有不少網友對於航空公司處理方式，給予讚賞，認為有安排住宿，算有良心的廉航，還讓你免費住一晚，有夠佛心，不過旅客就擔心，航班後續安排。
事旅客劉先生說：「說明天的飛機，就是同一班航班，可以讓我們今天這一班，沒有搭到的人去坐那一班，我大概看了一下載客率大概有7成，那明天那班飛機也有賣給其他乘客，所以我們質疑的點是，是真的有辦法把我們今天所有的乘客，放到明天那班去嗎。」
保險經紀公司宓襄理說：「航空公司有直接幫我們安排，下一個班機，那就可以直接用班機延誤來賠，當然一定要延誤四小時以上，我們擔心的應該是，如果航空公司沒有安排航班怎麼辦，那就是我們自己一定要去，訂下一台班機的時間，這樣才可以達成所謂的班機延誤。」飛出國前，還是先確認好保單內容，才不會因為一些意外壞了出遊興致。
更多華視新聞報導
越捷航空大砍往返富國島航班 旅遊達人：供過於求
7年首度！ 新燃岳火山噴發 煙塵5千米.鹿兒島取消航班
颱風擾航班！候補近600人 澎湖機場增63班次助疏運
其他人也在看
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
六福村12組菜市場名字免費玩、蓋婭莊園設籍5區免門票、故宮南院...5大免費景點資訊一次看！｜【免費好好玩】
出遊省荷包！六福村「名字對了就免費」活動，如果符合12個菜市場名週末免費入園。嘉義蓋婭莊園11月免費入園，只要身分證設籍高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東，或身分證件英文字母開頭為S、T、E、G、U、V，就能免費參觀。佐登妮絲城堡也推出12歲以下免費入園+再送DIY彩繪熊活動。而雅聞湖濱療癒森林秋季玫瑰季門票停車都免費。此外，年底前故宮南院也有0元免費票的活動，快來省荷包輕鬆玩！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 2 小時前
好市多黑鑽卡旅遊優惠「豪華Villa還加8000回饋」網看完心動改行程
美式賣場好市多的黑鑽卡會員優惠再度引發討論。近期好市多與泰國安納塔拉度假會（Anantara Vacation Club）合作，推出黑鑽卡會員限定的豪華Villa住宿方案，由於包含住宿、早餐、接送與抵用券等高額回饋，消息一出便在會員圈掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
陸客不去日本「台人撿便宜」 住1晚省300元至1000元
日本飯店房價大降2至3成！中國大陸近期呼籲民眾不要前往日本旅遊，意外讓台灣旅客受惠。有民眾發現，住大阪4晚比一週前省下約1000元台幣，北海道飯店一晚原本超過3000元台幣，現在只要2000元初。旅遊達人分析，正值雪祭開始前，加上陸客減少，日本住宿業者開始出現賣壓，房價降低約2至3成，建議台灣旅客多比較，就能用更優惠價格享受日本之旅！TVBS新聞網 ・ 13 小時前
這國家「中國客變少」政府頭痛！當地人超誠實：其實挺好的…
國際中心／周希雯報導中日關係近期又變得緊繃，日本新任首相高市早苗針對「台灣有事」發出的言論，直接觸動中國當局敏感神經，不僅透過官媒大肆批判，還呼籲自家人民避免赴日，祭出一系列反日手段試圖施壓。然而不僅是日本，到訪泰國的中國人數也明顯銳減，雖然政府極力想拚觀光，但不少泰國人卻不以為此，甚至認為中國遊客減少「其實挺好的」，泰國政府與民間的態度形成強烈對比。民視 ・ 1 天前
新北北海溫泉洲際酒店全新開幕專案「際遇金山」！絕美山海度假魅力亮點一次看
繼高雄、台中之後，全台第三間洲際酒店落腳新北市金山溫泉區，不同於前兩者都會型型態，「新北北海溫泉洲際酒店（InterContinental New Taipei Hot Spring）更強調「度假」的概念，由洲際酒店集團（IHG）與興富發建設攜手合作，即日起迎來新北市北海岸首間國際級奢華溫泉酒店。開幕專案「際遇金山」只要預訂連續入住兩晚以上，即享每日免費早餐兩客、獎勵積分5000點與單臥套房保證升級券等禮遇。景點+ ・ 1 天前
交通部觀光署十大觀光亮點獎出爐 阿里山二延平步道、武陵農場...TOP 10必去台灣景點一次看！｜【旅遊攻略】
交通部觀光署攜手中央部會、地方政府與民間團體，共同推動第2屆「觀光亮點獎」，從全台52個單位推薦的191處特色景點中，經百萬民眾票選與專家評審，選出「十大觀光亮點」與「最佳國際推薦」、「最佳國旅創新」、「最佳人氣」等32項榮耀。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 23 小時前
全球航空服務大評比！華航、長榮航排名曝光
[NOWnews今日新聞]專門協助旅客處理航班問題與賠償申請的航班補償服務公司「AirHelp」，依據3大項目：準點率、乘客評價與理賠處理表現，整理出2025年航空公司排名，其中卡達航空（QatarA...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
普發1萬》圓山飯店祭「放大術」 市景房買2送2驚喜優惠
圓山大飯店加碼推出「萬元放大術」住房專案，讓旅客即日起用萬元就能加倍有感。台北圓山以「萬元有找」為主軸，雙人入住天際客房，每房每晚9900元，可一次享受地標級夜景、星級宵夜與文化導覽之旅。中時新聞網 ・ 1 天前
慢遊梨山賞「楓」景 一票搞定交通住宿
[NOWnews今日新聞]秋意正濃，台中市民不用飛日本，也能欣賞絢麗楓紅！台中市政府交通局今年首度推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」，自明（19）日起至12月14日止，民眾可透過「台中Go」平台購...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
獨家／旅展買「歐洲耶誕行程」被取消！散客怒：業務稱包團優先
獨家／旅展買「歐洲耶誕行程」被取消！散客怒：業務稱包團優先EBC東森新聞 ・ 1 天前
《爸氣上路・北海追風》 跟著KID與木木騎遊北海岸 感受山海慢遊一日魅力
【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱北觀處）積極推廣北海岸互傳媒 ・ 18 小時前
走訪新北芒花景點 賞季節限定銀白花海
記者李佩玲／專題報導 每年秋末冬初是芒花盛開的季節，新北市多處山巒都披上銀白芒花，如擁有360度無敵視野的「報時山登山步道」、既能賞景又兼具人文知性的「草嶺古青年日報 ・ 1 天前
航空三雄 2026迎大好年…市況可望點鐵成金
美中問題導致大陸飛美航班減，亞洲轉機需求爆發，加上航空油價看跌到明年，國內航空三雄華航、長榮航、星宇航等積極擴大增班北美...聯合新聞網 ・ 6 小時前
胡尼克、哈茱蒂陪你飛！首架「迪士尼彩繪機」亮相
台灣首架迪士尼聯名彩繪機亮相，以《動物方城市》角色打造專屬外觀，機身到機上用品均充滿巧思設計！此架彩繪機首航飛往美國洛杉磯，未來還將服務安大略、曼谷、東京及大阪等航線。在航空市場競爭白熱化之際，長榮、華航、星宇及虎航均創下歷年最強10月營運紀錄，顯示業者積極搶攻年底旅運旺季商機。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
泰國觀光走向高質化 南韓遊客週增16%躍升第5大客源
泰國旅遊業今年面臨遊客人數下滑但收入維持高檔的特殊現象。根據旅遊和體育部數據，1月至11月16日共接待2,827萬外國遊客，年減7.18%，卻仍創造1.308兆泰銖收入，馬來西亞穩坐第一大客源國。VISION THAI看見泰國 ・ 1 天前
陸客不來 日觀光業900萬人剉咧等
日本首相高市早苗日前在國會發表的「台灣有事」言論，使得中日關係逐漸緊張。日本媒體IT media Business報導，若雙方持續對立，兩國關係很有可能進一步惡化，勢必影響汽車、高科技及觀光產業，估計受到波及的觀光業內人士就多達900萬人。中時新聞網 ・ 9 小時前
梨山秋季「楓」景登場 交通局推優惠套票
台中市政府交通局今年首度推出「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」，明(19)日起至12月14日止，民眾可透過「台中Go」平台購買24小時、48小時或72小時無限次搭乘公車的優惠套票，搭配指定合作店家提供的住宿與農特產品折扣，一次滿足交通、購物與住宿三重樂趣，暢遊梨山秋季最美楓景。交通局長葉昭甫表示，每年11月至12月中旬，位於和平區的大梨山地區楓葉陸續轉紅，是人氣賞楓景點之一，為鼓勵民眾減少自駕、響應低碳旅遊，交通局特別整合大眾運輸資源，推出「台中Go」交通時數套票限時優惠，於有效時間內可不限次數搭乘市區與觀光公車，讓旅客能輕鬆抵達武陵農場、福壽山農場等賞楓熱點，享受舒適又環保的旅程。交通局指出，「台中Go梨山楓葉季交通時數套票」包含24小時、48小時與72小時三種方案，適 ...台灣新生報 ・ 1 天前
一個澳洲家庭眼中的歐洲聖誕市集：七國角逐，一地勝出
一個澳洲家庭經歷多年夏季聖誕節後，在一座意想不到的歐洲首都找到節日的喜悅。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
日旅警示竟自食其果？中國呼籲民眾勿赴日旅遊 中國航空衝擊遠大過日本
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導日本首相高市早苗的「台灣有事說」引發連環效應。中國除了在南海進行軍事演練，更呼籲中國民眾不要前往日本旅遊，被認為是...FTNN新聞網 ・ 1 天前