因「安全評估」突停飛富國島 外籍航空：安排住宿

桃園市 / 綜合報導

又有飛富國島的航班臨時取消！昨(19)日越南籍航空一架班機，原訂下午兩點，要從桃園機場起飛，飛往越南富國島，不過飛機還沒起飛，就折返滑回停機坪，最後宣布取消班機，大批旅客行程受到影響。對此，當事航空回應，因為安全評估需要而取消，還在確認當中。

湛藍的海洋，美得像幅畫，越南富國島因，海天一線美景，加上放鬆的度假氛圍，成為近年台灣人旅遊熱點，沒想到卻有，飛不出去，大批旅客聚集在，桃園機場大廳，原本他們都已經搭上班機，卻臨時喊卡。

他們原定搭乘越南籍航空，19日下午2點，飛往富國島的航班，但飛機在跑道上未起飛，回到停機坪，等待大約兩小時後宣布取消。

當事旅客劉先生說：「大概聽到3到4次，像催老機車一樣，催不太動的那種引擎的怪聲，停好飛機以後機長才說，因為有技術上的問題，所以導致飛機無法起飛，然後五點就跟我們說，今天會提供我們住宿。」

對此當事外籍航空回應，航班因「進一步安全評估」需要而「取消」，總部仍在確認中，有不少網友對於航空公司處理方式，給予讚賞，認為有安排住宿，算有良心的廉航，還讓你免費住一晚，有夠佛心，不過旅客就擔心，航班後續安排。

事旅客劉先生說：「說明天的飛機，就是同一班航班，可以讓我們今天這一班，沒有搭到的人去坐那一班，我大概看了一下載客率大概有7成，那明天那班飛機也有賣給其他乘客，所以我們質疑的點是，是真的有辦法把我們今天所有的乘客，放到明天那班去嗎。」

保險經紀公司宓襄理說：「航空公司有直接幫我們安排，下一個班機，那就可以直接用班機延誤來賠，當然一定要延誤四小時以上，我們擔心的應該是，如果航空公司沒有安排航班怎麼辦，那就是我們自己一定要去，訂下一台班機的時間，這樣才可以達成所謂的班機延誤。」飛出國前，還是先確認好保單內容，才不會因為一些意外壞了出遊興致。

