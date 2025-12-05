因「已讀不回」封鎖小紅書 吳宗憲：是誰讓兩岸共打協議停擺？

國民黨立委吳宗憲（圖右）、牛煦庭（圖左）針對小紅書被封鎖事件，抨擊民進黨政府。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 刑事局昨宣布，「小紅書」APP因資安檢測不合格，近2年涉詐案1706件，造成財損2.47億元，因此對其發布網際網路停止解析及限制接取命令，暫定1年。該事件引發輿論熱議後，內政部長劉世芳今（5日）強調，政府聯繫小紅書非常多次，但對方從來沒有任何法定代理人，還已讀不回。國民黨立委吳宗憲則指出，兩岸本有《共打協議》，是誰讓這機制停擺的？

劉世芳指出，小紅書在台灣沒有落地，沒有任何警方可以聯絡的對象，而且已讀不回，把通知函送到上海母公司皆已完成行政程序，因此就按照程序請數發部、TWNIC幫忙，限制接取及禁止解析，這都是在「詐欺危害防制條例」第42條規範的範圍內，政府是依法行政。

吳宗憲則質疑，內政部用「刑案件數、財損」說小紅書嚴重，換算下來，每天約2.4件、每天約35萬元的財損，但用數發部「網路詐騙通報」來看，近30天臉書通報疑似詐騙訊息5萬1495則，等於約每天1716 則，量級遠高於其他平台，為什麼政府只敢對小紅書下重手，見到臉書卻轉彎？

就劉世芳指，臉書跟LINE在台灣有按照台灣規範、有法律代理人、管理階層的人，有需要處理跟詐欺防治犯罪有關的業務，就會跟打詐中心溝通。

吳宗憲則指，他曾身為檢察官，非常清楚偵辦跨境犯罪的痛點。早年檢警調閱臉書資料也是處處碰壁，但當時政府並沒有因此選擇「封鎖臉書」，而是由法務部、高檢署與刑事局，窮盡一切手段，經年累月的談判，最終建立了調閱機制，解決問題靠的是溝通與談判，絕非一句「管不到」就粗暴關門。

吳宗憲批評，有立委和政府推說「對方不給資料」，但這正是政府試圖掩蓋的真相：兩岸本有《共打協議》，是誰讓這機制停擺的？陸委會都自承兩岸溝通已讀不回，這一年多來，政府為了政治考量，放任兩岸共打機制爛掉，不思修復溝通管道以追查犯罪，反而選擇最廉價的「數位鎖國」。政府一方面讓兩岸共打長期停擺，卻連在對岸指揮的台灣詐騙主謀幾乎都碰不到；對境外的資料交換、司法互助，政府究竟做了什麼？

吳宗憲要求，相關單位解釋清楚：既然政府主張「要不到資料」，那就請公開對小紅書、抖音、Meta、LINE的發函紀錄與回覆狀況，讓社會自己看誰配合、誰消極。還是因為「抗中保台」的政治正確，就雙手一攤說「要不到」？

國民黨立委牛煦庭也表示，《詐欺危害防制條例》確實授權政府，及時封鎖網站和平台，但觀諸儀表板等資訊，其它網路平台才是真正的「詐騙重災區」，但政府選擇拿小紅書開刀，「大砲打小鳥」。

