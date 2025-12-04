因「愛女」失蹤踏上覺醒之路 舒淇為《尋她》素顏入鏡開心不用減肥

舒淇在《尋她》飾演愛女就離奇失蹤的農村婦女，開心不用減肥。（采昌國際多媒體提供）

金馬影后舒淇在電影《尋她》肩負母親、女兒和妻子等多重身分，為此她徹底卸下明星光環，化身為尋回失蹤新生女兒、毅然跟整個村子對抗的嶺南農婦。從壓抑求全到自我覺醒，直言此次演出「特別苦」，唯一開心的是「這角色不用減肥」。

《尋她》以嶺南蔗村為背景，舒淇詮釋的陳鳳娣一家人正在等待新生兒誕生，然而女兒卻在雨夜裡離奇失蹤。失去孩子的痛不僅打碎她對幸福的想像，也牽動她壓抑在心底許久的無聲反抗，踏上尋女之路的同時，也走向一場與男權社會、封建傳統對峙的覺醒之路。

為貼近這位堅韌的農村母親，舒淇以樸素面容、克制情緒與細膩到幾乎讓人忽略的細微表情，捕捉農婦生命中最脆弱却最硬氣的瞬間。她深入體驗農村生活、苦練嶺南粵語，即使長期受紫外線過敏所苦，依然頂著烈日在甘蔗林拍攝。

比起過往角色，這回舒淇明顯感受到陳鳳娣的生命厚度更沉、更重，也更貼近許多現代女性的現實。她以「特別苦」來形容角色：「現在很多女性也有這種感覺，好像強咬著牙在生活。為了生活要遷就各方，被一種不能說出來的力量所束縛，心裡的壓抑很深。」

談及角色的特質，舒淇也透露演技難處：「我要思考她如何笑著面對生活，因為仔細想想，這角色其實過得也不差，有一個愛她的老公，本身已經有個可愛的女兒，婆婆對她也不差，那她還在糾結什麼？所以這特別需要你去找那個點，找那個方向，角色怎樣把自己給喚醒，這個過程很觸動我的心。」

舒淇多年來飽受紫外線過敏困擾，嚴重時甚至無法上妝，讓她不得不暫停工作好好讓皮膚休養。因此她拍戲時總是厚厚地塗上防曬，保護肌膚免受刺激。當得知要扮演農婦時，坦言起初有些猶豫：「剛開始有點遲疑，包括我對紫外線過敏，而這個戲有很多外景戲份，需要在甘蔗林長時間拍攝。」

然而看過導演陳仕忠的短片作品後，舒淇立刻被吸引，想了解透過這位年輕導演的視角會如何呈現故事。舒淇更幽默分享自己與導演的互動，常因對角色理念不同而每天都生氣。她笑說：「我和導演很多時候都在拉鋸，都被導演氣。比如有些表演我希望能夠有層次遞進，但導演希望我一步到位，這些碰撞也非常有新意，是我最初希望和年輕導演合作的原因。」

她也讚賞導演充滿活力，將農村世界描繪得既魔幻又充滿生命力，還笑說，這次拍攝最讓她興奮的地方就是「這角色不需要減肥，這是我最開心的。」

本片劇情描述農婦陳鳳娣（舒淇飾演）與丈夫甘耀祖（白客飾演）正期盼新生命降臨。某天她與另一位孕婦林申（郎月婷飾演）同時在破舊的鄉村診所待產，命運卻在此交錯。一場突如其來的暴風雨沖垮圍籬，將兩個剛出生的女嬰捲入池塘，最後只救起一個。鳳娣的女兒失蹤，世界從此支離破碎。在流言、懷疑與偏見的包圍下，她不信命運、不肯停步，獨自踏上尋女之路。《尋她》將於本月19日於台上映。

