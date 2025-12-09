因「懷疑感染性病」爆發衝突！美國男子持刀殺害中國女友，自衛辯詞無效遭判謀殺罪

英國倫敦再傳校園命案，來自美國芝加哥、就讀倫敦大學金匠學院（Goldsmiths University）的26歲美國留學生約書亞．米卡斯（Joshua Michals），涉嫌在2024年3月殺害31歲中國籍女友王哲（Zhe Wang，音譯），經英國法院審理後，在不採納約書亞自我防衛辯護後，裁定他謀殺罪有罪。

情感糾紛與性病檢查引爆衝突？

根據BBC報導，米卡斯與王哲同為金匠學院學生，兩人在2023年透過校園相識後，展開斷斷續續的交往關係。從法庭文件紀錄顯示，檢方懷疑、兩人是因為一次「性病檢查」，產生激烈爭執導致埋下殺機。

米卡斯表示，某次性行為後、女友在皮膚上發現一處「紅點」，隨即要求他前往醫院進行性病檢測，甚至揚言如拒絕主動配合，自己會在校園公開處，強行把男方「拖去看醫生」。面對女友的強硬態度，米卡斯供稱，他先是帶著食物前往對方的公寓，希望讓緊繃關係恢復正常。然而女友態度非常冷淡，讓現場氣氛非常緊張且尷尬。

英國倫敦大學金匠學院校園一景。（翻攝自官方粉專）

至於殺害女友的行為，米卡斯向陪審團辯稱，自己是在離開浴室時、遭王哲持刀攻擊，他是被迫出於自衛，才與對方發生肢體衝突。但對於這個辯詞，檢察官完全不予採信，審理此案的檢察佩吉特（Henrietta Paget KC）指出，女性受害人臉部遭刺兩刀、並有勒頸跡象，顯示米卡斯是「在憤怒之下」失控行凶，並不是他所謂自我防衛反擊。

而且，檢方同時還提到，米卡斯在案發後還有諸多不尋常反應，他並沒有直接撥打報案電話，而是先打給父親、尋求協助和取得律師資訊，並在離開女友住處，返回自己住家後才打電話報警，之後甚至自行將王哲的手機，丟棄在一處垃圾存放區，直到案發數天後，才被當地警察尋線找到。

正因為這些舉動，讓檢察官完全不相信，米卡斯是單純出於自我防衛，也拒絕相信他的所有辯詞。

受害者背景

生於中國、後赴英留學的王哲，生前就讀於金匠學院創作寫作課程，是一名備受好評的優秀學生。校方在判決後發表聲明，悼念她是「才華卓越的寫作者」，並決定會將其作品，收錄於即將出版的校園文學選集內。

至於被以謀殺罪定罪的米卡斯，倫敦法院將於近日公布最終刑期判決結果。

