因「沒去洗腎」失聯…母急報警破門「驚見女兒倒家中亡」崩潰痛哭

社會中心／台中報導

台中南屯傳出死亡案件。（圖／資料照）

台中市南屯區驚傳一起死亡案件。一名患有疾病的吳姓女子（43歲），昨（12）日本要去醫院洗腎，卻遲遲未見人影，其母親在醫院的告知下非常心急，緊急報警；警消和吳女母親前往吳女住處後，隨即破門而入，卻驚見吳女已倒臥家中，明顯死亡。

據了解，吳女居住在大墩十七街某社區，且患有慢性病，12日本要前往洗腎卻沒出現，又一直聯繫不上人，因此洗腎中心只好通知其母親；吳母得知後，不斷打電話聯繫，卻也無法聯絡到人，吳母情急之下，只好打電話通知警消協助。

廣告 廣告

警消到場後，在吳母的同意下，利用破門器材進入屋內，卻發現發現吳女已倒臥家中，且已明顯死亡，讓吳母崩潰痛哭。至於吳女確切死因，有待警方進一步調查釐清。



更多三立新聞網報導

新北八里某大樓暗夜火警1人「被濃煙嗆死」…死者身分曝光

黃明志捲命案…大馬警證實：真的有人圖冒領謝侑芯遺體「且是當地人」

吳亦凡驚傳死在獄中「滿足不了大哥」…死因4說法瘋傳

攀郡大山跌「墜60層樓深谷慘死」…遺體驚見遭虎頭蜂環繞

