因〈癡情玫瑰花〉爆紅！男星曾陷低潮戶頭剩千元 感謝羅志祥伸援手

自雙人男子團體UNDER LOVER出道的創作歌手楊琳，過去以曾創下億萬點擊率的〈癡情玫瑰花〉走紅。儘管這幾年歷經團體解散各自單飛，但楊琳仍堅守歌唱夢陸續發行多首創作單曲，並推出了個人首張專輯《FashEmo》，並感謝羅志祥在他陷入低潮時伸出援手。

楊琳推出個人首張專輯《FashEmo》。（圖／上多利娛樂提供）

楊琳2025年10月跟柯有倫和宇洋鐘合發期間限定版單曲〈08出門了〉勤跑宣傳，其音樂才華更獲得天王羅志祥的賞識，特別找他寫歌並擔任專輯製作助理，讓從中累積寫歌技巧及音樂養分的楊琳受益良多，更視羅志祥為貴人，「小豬哥就像我生命裡的那道光！一直鼓勵我、支持我，在他身上學習到對音樂的專業態度與對夢想的堅持。」

提及這幾年「潛伏期」的心路歷程，楊琳坦言有長達1年的時間因為面對外界的質疑與網路酸言酸語而陷入低潮，還一度讓他自我懷疑，甚至閃過退出歌壇的念頭，「常聽到有人說『歌紅人不紅』或是『人家根本不認識你』，其實真的有被打擊到。」

楊琳視羅志祥為貴人。（圖／上多利娛樂提供）

除了酸民言論，楊琳透露在低潮期也感受到人情冷暖的現實面，甚至也有朋友直接斷聯，讓楊琳感嘆「我不會怪他們，也謝謝留在身邊的人。」就在這段時間剛好遇到羅志祥伸出援手，不僅找楊琳共事，還常藉著聊天分享心事，「小豬哥常跟我說，要夠『不要臉』才能撐得住，這句話我到現在都記得！」簡單直白的一句話，卻讓他學會放下包袱、專注把音樂做好。

他也坦言先前因為有一段時間因為經濟壓力得開源節流，還常常1天只吃1餐的方式來省錢兼飲食控制，讓他因此在3個月內瘦下8公斤，「有一陣子真的比較辛苦，銀行存款只剩4位數字，為了省錢就少吃一點，剛好減肥！」

楊琳（右）感謝羅志祥（左）在他陷入低潮時伸出援手。（圖／羅志祥臉書、上多利娛樂提供）

除了視羅志祥為貴人及心靈導師，楊琳更把羅志祥當成榜樣，還跟著他一起錄製 YouTube節目，並從中學習拍攝與剪輯技巧，訓練出能自行製作短影音宣傳作品的能力。

楊琳笑說最讓他佩服的是羅志祥推廣音樂、行銷唱片的能力，「在這方面真的在他（羅志祥）身上學到很多，他真的是最佳榜樣！」正因為如此，楊琳的新專輯從2025年10月預購到發行獲得周遭許多朋友及歌迷支持讓首批專輯預購迅速完售，讓他直呼，「都是因為他（羅志祥）所以專輯預購才能賣得這麼好！」

