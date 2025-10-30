因「鼓吹武統」遭取消戶籍！中配錢麗親上火線開直播
政治中心／綜合報導
筆電大廠華碩員工、中配錢麗，爆出多次在公司內部主張"武統台灣"，還管理臉書社團「中華人民解放軍」，並發表相關爭議言論，遭取消戶籍，對此她週四晚間親上火線開直播，表達不滿，稱自己被斷章取義、扣帽子。
華碩中配員工錢麗：「如果你沒有任何證據，你是不可以讓我離開台灣的。」
親上火線開直播，畫面中長髮女子就是爆出，成立解放軍粉專鼓吹武統的華碩員工、中配錢麗，被廢止台灣身分和戶籍，讓她憤恨不平，但又繼續喊統一。
華碩中配員工錢麗：「在解放軍社團發的一個，就是各種戰鬥機的型號，然後下面配上統一，它就說我是支持武統，斷章取義實際上它是為了扣帽子，我作為台灣人，我是不是跟大家有共同的權益，我是不是能夠主張反對台獨，主張統一。」
陸委會發言人梁文傑：「主管機關內政部邀集相關機關審查，認定他的言行，有危害台灣的國家安全和社會安定之虞，被檢舉的原因有幾項，那這個粉專經常發表主張武統，或是以軍事威脅解放，消滅中華民國主權，或是支持中共政權統一台灣的言論。」
陸委會也表示錢麗遭檢舉原因非常多，而且實際翻開她管理的社團，每天都還發出統一計時貼文，或分享中國新聞片段、說要懲治台獨，而她面對可能在公司裡的福利被砍又感到不甘心。
錢麗在自中國人民解放軍社團上，發布統一計時打卡。（圖／翻攝自中國人民解放軍社團）
華碩中配員工錢麗：「員工股票這一塊，會受到嚴重的影響，行政訴訟的時候，一起提出向內政部要求賠償。」
陸委會發言人梁文傑：「她的婚姻關係是存續中，所以她現在還是處於，可以長期居留的狀態，工作跟勞健保就不受影響，歡迎她透過相關的法律來爭取她自己的權利。」
陸委會表示錢麗婚姻關係存續中，即便除籍仍可長期居留享有勞健保。（圖／民視新聞）網友也湧入錢麗直播留言，你在台灣享受各種好處，卻替中國恐嚇台灣人，那就回中國去吧！或是有人建議眾怒難犯、言多必失，最好低調行事。澄清直播恐怕只讓爭議持續延燒。
