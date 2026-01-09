因5千塊施壓中華電信幫喬官？馬郁雯赴北檢告發陳玉珍涉圖利、勒索

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

國民黨立委陳玉珍遭爆介入中華電信人事案，不僅屢次打壓高層幫翁姓、李姓職員升遷，更阻礙陳姓職員升官。對此，有意參選台北市議員的馬郁雯今（9）日與律師陳又新赴北檢按鈴，依圖利、藉勢藉端勒索等罪告發陳玉珍。

（許詠晴攝）

馬郁雯今早表示，國民黨立委陳玉珍日前被爆施壓中華電信，幫翁姓職員升遷，當時中華電信公會不堪其擾，曾發函給監察院，盼糾正陳玉珍違法關說施壓的行為，甚至還發陳情信給總統府。

不過，馬郁雯揭露，除了翁姓職員，陳玉珍也曾為了幫李姓職員升官，多次找中華電信柯姓總經理到她立院辦公室報告人事案，甚至找王姓經理到國民黨金門縣黨部進行施壓，事後中華電信工會查出，李姓職員曾捐獻5000元政治獻金給陳玉珍。

此外，馬郁雯指出，有一名陳姓職員多次升官受阻，陳玉珍就曾向高層嗆聲表示，她不同意讓陳姓職員原地升遷，必須換單位升，她才勉強同意。為此，馬郁雯呼籲，中華電信應全面徹查，保障員工的正常升遷程序，不該因立委職權介入，而影響到員工的權益。

律師陳又新提及，陳玉珍將此事包裝成選民服務，否認自己關說中華電信，但一定有人先進行陳情，立委才會進行關說，所以關鍵在於陳情內容是否合法，若不合法，陳玉珍又仗著職權進行關心，就會是關說。

陳又新也質疑，李姓員工、翁姓員工經過中華電信內部評比，原本沒有升遷機會，跑去跟陳玉珍陳情後，忽然又能升遷，難道中華電信的專業判斷都不算數？陳玉珍都能把不合法的事合理化？所以今天他們要以貪污治罪條例的圖利罪告發陳玉珍。

（許詠晴攝）

