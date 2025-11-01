囤房稅挹注…房屋稅收超預期 年度預算達成率107%

為促進居住正義，囤房稅2.0去年7月1日施行，並自今年5月正式開徵。截至今年8月底止，全國房屋稅累計實徵淨額達991.89億元，年度預算達成率高達107.9％，整體稅收成果超出預期。

囤房稅2.0新制主要重點包括「提高非自住住家用房屋持有成本」、「特定房屋適用較低稅率」及「減輕自住房屋稅負」等三大面向，其中針對持有多戶且未作有效使用者，以全國歸戶方式採全數累進課徵，並調高法定稅率，以提升非自住房屋持有成本，同時減輕自住房屋稅負，以落實「多屋重稅、自住減稅」原則，達成稅制公平與居住合理化目標。

廣告 廣告

囤房稅2.0在今年5月開徵後，立法案預算報告指出，因全國歸戶制度與資訊系統整合尚在磨合階段，各地陸續出現部分執行亂象，主要問題包括稅務與戶政系統格式不一致，導致部分稅單未能正確勾稽，甚至出現自住房屋附屬停車位被誤列為非自住、稅額明顯增加的情形；另有納稅義務人未及時完成戶籍登記而無法享有自住稅率優惠，也引發民眾疑慮。

為解決相關問題，財政部將自住房屋辦竣戶籍登記期限、三類出租房屋申報期限及房屋稅繳納期限均延長至6月2日，且輔導地方稅捐稽機關對未依照自住房屋課稅之停車位稅單等予以更正。立法院預算報告顯示，據統計至今年8月底，114年度房屋稅累計實徵淨額991.89億元，占年度預算比率已達107.9％。

囤房稅2.0亦透過租稅誘因鼓勵房屋釋出。對公益出租人及符合租金標準並申報所得的房屋所有權人，均提供房屋稅優惠；對於建商超過合理銷售期間仍持有之房屋，則課以較高稅率，以促進餘屋加速出售。財政部強調，相關措施的目的在於增加租賃與買賣市場供給，進而平衡房市結構。

立法院報告也建議財政部，未來將定期檢視政策成效，包括公益出租及一般出租案件增減情形、各區域租金漲跌趨勢，以及房價與居住負擔指標變化等，作為住宅政策與房稅制度持續改進參考。

【看原文連結】

更多udn報導

不是鳳梨酥 日本人5原因最愛台灣「1伴手禮」

向年薪百萬兒討6千元遭拒 他嘆：不是因吝嗇

習高會30分鐘 習近平「成語開場」暗示中日關係

脾氣火爆 資深歌王自曝「喝醉連余天都打」