囤房稅2.0發威 113萬戶遭課重稅

「囤房稅2.0」讓房地產市場現形，根據統計加重稅率課徵高達113萬件，顯示台灣囤房、空屋情況仍相當嚴重。（本報資料照片）

民國114年5月首度開徵「房屋稅2.0」，俗稱「囤房稅2.0」，讓房地產市場現形。根據統計，多屋且空置的住家用房屋，適用多屋、非自住加重稅率課徵高達113.72萬件，顯示台灣囤房、空屋的情況仍相當嚴重。

囤房稅2.0把房屋「全國總歸戶」，自住方面僅課1.2％，全國限制3戶，但若囤房空置或未有效運用，依差別稅率課徵2到4.8％稅率。建商超過2年還未銷售的餘屋也是同樣稅率，避免建商囤房、促使迅速將建案出售。若房屋出租、誠實申報所得稅的房東，則課1.5到2.4％、符合公益出租或社宅出租，適用1.2％低稅率。

廣告 廣告

囤房稅2.0改革也讓房市的真實情況現形。根據統計，114年房屋稅開徵的件數963.41萬件，年增率1.99％、稅額1002.82億元，年增10.06％。

值得注意的是，2.0中非自住家用、多屋且空屋或閒置的房屋、包含建商超過2年未銷售，加重課稅的房屋，高達113.72萬件，稅收增加57.87億元，占總稅收增加91.65億元約63.14％，意即貢獻比率超過6成。

房屋釋出、出租情形來看，適用出租且有申報租賃所得達標準的房東，僅4萬310件，符合公益出租房屋或社宅有30萬9949件，整體出租房屋共計35萬259件。

財政部表示，課徵較高房屋稅的2.0版，已達到「空屋稅」的精神；至於空屋持續增加、空屋率持續上升，是屬於住宅政策主管機關內政部職責範圍。

囤房稅2.0對於改善空屋有無效果？房市專家表示，就目前來看恐難達政府要的效果，首先就空屋率高的地方多集中在中南部，想要出租的房東也有許多疑慮，即便囤房稅2.0讓多屋族「持有成本」增加，可是供給與需求「不匹配」，會使效果打折扣，抑制房價幫助有限。