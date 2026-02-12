囤物症擾斷捨離衝擊身心 蔡壁如：大掃除也整理心情迎新年
具有護理師資格的前立委蔡壁如今（12）日表示，很多人以為「收東西」是節儉習慣，但久了可能是「囤物症」發作，對身心與生活都有不小衝擊，甚至搞得火災擾亂逃生動線釀憾，值此大掃除時節，不妨「斷捨離」整理生活環境，開心過好年。
近期基隆一場火災造成消防人員進出困難，重點就是屋內大量堆積了雜物搞得逃生與救援受阻，事後鄰居還爆料屋主一家平時就有嚴重的「囤物症」，但街坊鄰居勸阻沒用便不再多談，沒想到釀成意外。蔡壁如說，華人「會收東西」往往被視為惜物美德，但可不是一味持有就是節儉，可能已經有「囤物症」前兆而不自知。
蔡壁如舉例，像是買了很多東西捨不得丟、總說「以後會用到」卻根本沒打開的東西，還有人家裡的走道、陽台甚至樓梯間都堆滿雜物，要不東西壞了也不處理，只是再買一個新的塞空間，這些都是「囤物症」重要徵兆，呼籲歲末大掃除時大家要有「病識感」，如有這種學理上的「強迫性儲物行為」（Compulsive Hoarding）傾向要有意識地「斷捨離」，若深陷痛苦可以尋求心理協助。
蔡壁如直指，「囤物」可能是源於過往的缺乏、孤獨感，甚至曾有焦慮與創傷卻不自知，加上社會老貼著「節省、勤儉」的美德標籤，其實讓問題潛伏在下頭更不容易被看見與治療，如今超高齡社會來襲、精神健康議題受到各界關注，其實不能只從醫療與長照系統下手，更該從「生活環境與心理狀態」出發，若發現街坊尤其高齡獨居者住家有類似「囤物」情況，關懷勸導無效的話可以請里長協助關心，必要時則需請公權力強制介入。
蔡壁如呼籲，值此年前時刻，不妨在打掃之餘，多一點關心給身邊的家人與鄰居們，不只是給予資源，更要給予陪伴與理解，可以從「整理空間」開始，也能同步整理心情。
