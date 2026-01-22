囤物癖害救援困難 4年前一場惡火更慘 靠1招救命

基隆市仁愛區一處大型社區發生重大火災，起火戶堆放雜物導致救援困難，41歲小隊長詹能傑三進火場沒能將受困民眾救出，他本人更不幸殉職，台中市2022年也曾有集合式住宅發生火災，因屋主堆放雜物的關係造成住戶逃生不及，導致6死6傷的慘劇；消防署提醒，除了避免堆放雜物外，裝修時若選擇耐燃建材，也可避免助長火勢，增加火災時逃生的可能性。

基隆深夜惡火 囤物癖害命

基隆市仁愛區一處大型社區的6層樓住宅，2樓突然傳出火光，因屋主太太有撿回收、囤物的習慣，家中堆滿各種雜物，導致火勢迅速擴大，警消到場後迅速將上百名住戶疏散，僅5人因嗆傷送醫，不過屋主年僅22歲的女兒卻始終受困火場內。

詹能傑三進火場搜尋救人，第三次雖然成功尋到人，卻發現對方遭雜物壓困，詹能傑將面罩交予對方使用後嘗試救援，最終不幸吸入過多濃煙而昏迷，送醫搶救不治，受困女子被救出時也已無生命跡象。

台中有前例 樓梯間雜物釀6死火災

因堆放雜物導致的悲劇層出不窮，近年嚴重的有台中市2022年發生的興中街集合式住宅大火，因屋主在1樓、樓梯間堆放雜物，導致住戶逃生不及，造成6死6傷慘劇，屋主最終被依公共危險、過失傷害、過失殺人等罪，合併判處7年徒刑。

保持環境整潔 裝修1招也可救命

內政部消防署提醒，公共空間、居家環境應避免堆放雜物，騎樓、逃生出口處不要停放機車、自行車，住家內裝設住宅用火災警報器，準備家用滅火器備用，裝修時最好也要選用耐燃建材，才能避免火勢蔓延，甚至阻礙逃生。

