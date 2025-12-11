囤積滿屋子回收物 志工清出10輛小貨車

家住高雄橋頭，70多歲的許阿媽，多年來以撿回收物維生，不過身體狀況因素，導致回收物沒有變賣，堆積如山，造成鄰居困擾。區公所提報慈濟志工，志工與社區義工齊心合力，幫阿媽清理家中雜物，總計清出超過10輛3.5噸環保車的物品，讓阿媽住家及環境恢復了乾淨原貌。

「阿媽以後不可以再亂丟(堆積)了，沒有了啦。」

70多歲許姓阿媽住家，不僅裡面堆滿回收物，寸步難行，從空拍畫面清楚看見，門外巷子雜物同樣堆積如山。

慈濟志工 楊碧華：「案主10年、20年來，就是以資源回收變賣來維生，現在已70幾歲，所以沒有辦法，把囤積那麼多年垃圾清除。」

慈濟志工 劉慧玲：「(案主)兩年前，發生過小中風，所以她的體力越來越不好。」

橋頭區公所區長 車世民：「感謝我們慈濟師姊師兄，來幫忙處理這個個案，她的家庭狀況也好，處理上，都有相當的困難。」

慈濟志工與社區義工以人龍接力方式，將雜物一一搬出，就連80多歲志工也來幫忙。

慈濟志工 林豔子：「(你累不累啊) 當然有點累，但是覺得很好 (真的喔)，(你幾歲了) 84歲，可以為別人服務是一種幸福。」

清出來的物品，志工以環保車載到橋頭聯絡處做分類。

慈濟志工 孫再興：「它大部分都是可以資源回收的，所以我們就把垃圾跟資源可以回收的，我們再做詳細的分類。」

案主的女兒：「很感謝，我自己1個人，沒辦法處理那麼多，有大家幫忙一起處理。」

上百位志工歷經將近一天的努力，阿媽住家總算變得乾淨清爽，往後志工也會定期訪視，要讓阿媽感受社會滿滿的溫情。

