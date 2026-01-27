囤積雜物不再勸勸就算 桃園明定拒清最高罰3000元

經認定為囤積行為者，所有人、使用人或管理人不得拒絕或規避執行，經勸導仍未改善者，最高可處新臺幣3000元罰鍰。(示意圖/AI生成)

記者邱怡芳

日前基隆市發生一起住宅火警，因屋內長期堆放大量雜物，導致逃生受阻釀成死傷，再度引發社會對「囤積戶」問題的關注。桃園市政府近年也持續面對類似狀況，去年已完成《桃園市住宅囤積行為處理自治條例》草案立法程序，並於今年1月送交行政院核定，最快可望於2至3月正式上路，為處理住宅囤積問題提供明確法源依據。

桃園市政府指出，各縣市皆存在住宅囤積現象，過去因涉及私人空間，執法與清理面臨法律限制。桃園市政府環境保護局與消防局曾於2020年一場因大量囤積物引發的住宅火警後，盤點全市囤積戶數量超過200戶，並透過「桃樂資收站」以資源回收兌換民生物資或市民卡加值方式，協助部分住戶逐步清除雜物。不過，仍有少數住戶持續堆積物品，現行制度僅能定期巡查，若影響公共空間才能依法清理，室內空間則缺乏強制處理依據。

為補足法規缺口，市府跨局處研擬囤積行為自治條例，明確規範囤積行為的認定、稽查與處理程序，並同步納入多元協處機制。桃園市政府環境管理處表示，條例已於今年1月送行政院審核，核定後經市府公告即可施行，針對經認定為囤積行為者，所有人、使用人或管理人不得拒絕或規避執行，經勸導仍未改善者，最高可處新臺幣3000元罰鍰，並可按次處罰；同時，條例也強調清理並非唯一手段，後續將結合社會局、衛生局等單位介入關懷與輔導，協助住戶改善囤積習慣，降低再度囤積風險。