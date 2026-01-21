囤韓國軍人暖暖包要注意! 韓國出境新規"不得託運"

生活中心／孟嘉美、談駿豪 台北報導

最近變天，韓國軍人暖暖包，成了國人訪寒，必備伴手禮。不過現在旅客要帶暖暖包回國得注意，通通得塞手提行李，不能託運！新制上週末才上路，目前韓國三大機場，釜山金海、濟州島濟州跟首爾仁川機場，都傳出已經禁止，其中金海跟濟州已經證實。

民視新聞記者孟嘉美：「韓國這款軍人暖暖包，號稱史上最暖，不少台灣人，出國玩趁機囤貨，通通丟進行李箱裡帶回國，但先別衝動，這麼做可能會讓你，在報到櫃臺大卡關。」

沒在開玩笑！看看釜山金海機場，貼出公告。提醒旅客暖暖包，記得帶上機。濟州機場，更直接印出圖片，告訴旅客，託運暖暖包，就必須多等10分鐘，開箱檢查。

釜山金海機場，貼出公告（圖／民視新聞）

民眾：「朋友剛好有去韓國，過海關的時候，就有人會講說，就是不能帶，暖暖包應該不是，那麼危險的東西吧。」

韓國線領隊Sunny：「開箱的話他們檢查都會很仔細，所以旅客進去的話，每一個旅客花5分鐘時間，那整個團20個人其實花了，就是整個延誤了，有將近1個小時以上。」

新規定上周才上路，傳出韓國三大機場，釜山金海、濟州島濟州及首爾仁川機場，都有此禁令。除了仁川，其他兩個機場，都已經證實。不只軍用暖暖包不給託運，旅客帶出國，沒用完的暖暖包也不行！不管暖暖包，有沒有開封，想不被攔查，就請您，通通改放手提行李。

韓國飛安檢查很嚴格（圖／民視新聞）

航旅達人傑西大叔：「X光機當中的暖暖包，屬於高密度的物品，數量一多，通常會阻擋到其他物品，影響安檢，只有看到在機場相關的指示，在韓國國土交通部的網站上面，沒有特別列出，目前只有韓國有傳出禁止，託運暖暖包，那其他各國包含臺灣，都是可以託運的。」

韓國躍升為我國去年出國第三大目的地，但安檢嚴格，電池不能拆卸的電熱髮類產品，手提、託運都NG。噴霧每瓶不能超過500毫升、最多2公升；旅客最愛買的面膜，能帶，但得丟託運，否則就等著丟棄。

韓國線領隊Sunny：「釜山航空有發生，行動電源燒掉（事件），最近這種狀況蠻多的，所以其實海關，在我們出入境的檢查的時候，韓國機場的確有變得，比較嚴格一些些。」

飛安問題，謹慎好過鬆懈。

