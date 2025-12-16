困境中學會堅強 正向經驗累積讓兒少重拾自信

家扶「無窮世代-傳愛過好年」愛心大使盧廣仲(中)與愛心企業號召社會大眾一同攜手陪伴更多在生活困境中的兒少。(圖：家扶基金會提供)

家扶基金會16日公布《童年逆境經驗研究調查》，調查顯示九成二弱勢兒少表示家庭經濟困難對自己有造成影響，兒少在最近一個月有63.5%覺得比不上別人、有59.7%感覺憂鬱心情低落，56.5%有過睡眠困難，因此讓兒少感到困擾或苦惱。家扶基金會周大堯執行長表示，陪伴與正向經驗的累積，是孩子走出困境、培養復原力的重要力量。

首次擔任「無窮世代」愛心大使的盧廣仲分享：「小時候我非常沒有自信，在接觸樂器之後，才慢慢地建立起信心，發現其實也有自己能做到的事情。當只能看見自己的缺乏時，會變得更加沒有自信，需要重新找到自己的價值，才能脫離這個惡性循環。呼籲大家伸出援手，讓弱勢兒少有機會透過累積更多正向經驗，學會相信自己，更有勇氣邁向希望的明天！」

家扶提供營隊活動、課輔班、少年展力、青年構力等服務，致力於讓弱勢兒少在成長過程中能獲得穩定的陪伴，不僅能在面對困難時感受到支持，也讓他們透過社會資源與專業協助逐步累積正向經驗，減少對挫折與傷痛的聚焦。穩定的關係與溫暖的連結，將成為孩子面對未來挑戰的底氣，期盼大家在歲末寒冬之際，攜手陪伴更多在生活困境中的兒少，讓每個孩子都能在愛與支持中迎接新的一年！即日起，民眾指定捐款單筆達1,800元，將可獲得由家扶孩子手繪《好幸福杯杯》乙個，邀請您傳愛過好年！