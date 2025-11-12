「固守台南」防颱仍完成市長初選登記 陳亭妃：我會成為最強母雞
記者劉秀敏／台北報導
鳳凰颱風來襲，暴風圈已進入台灣南部陸地，台南市今（12）日停止上班課，原訂今日完成台南市長初選登記的立委陳亭妃也取消北上行程，由辦公室主任、副主任代為前往民進黨中央黨部，正式完成2026年台南市長初選登記。陳亭妃強調，市民的一切永遠是最重要的。颱風來襲，她就要固守台南、守護台南，這是她對台南的承諾：任何時刻，陳亭妃都是跟人民站在一起。
陳亭妃表示，今天一大早7點就前往七股、將軍、北門、學甲等沿海地區瞭解狀況，因為受到丹娜絲重創，這些地方已經變得很脆弱，目前各種防颱措施是否到位、能否承受鳳凰颱風風勢、雨勢的襲擊，她要再一次確認。雖然鳳凰颱風轉為輕颱，但是台南人都還在丹娜絲颱風的陰影中，只要聽到由南部直撲，都心有餘悸。
陳亭妃進一步指出，今天因爲鳳凰颱風，台南已宣布停班課，她必須固守台南，因此沒有辦法親自到中央黨部登記，已經委由辦公室主任、副主任完成台南市長初選登記。但是，陳亭妃也強調，她絕對有信心要將台南打造成「行動政府」，除了讓政府動起來、也要讓人民感受到溫暖與力量，讓台南的光榮與自信重現。
陳亭妃直言，2022年藍白尚未合作，台南市長選舉民進黨就只贏四萬多票；2026年藍白完全聯手，氣勢更強。如果沒有最強的母雞，怎麼對抗藍白合？「亭妃要用行動證明，我就是那個最強的母雞。」2026年台南的勝敗，將決定2028年中央能否穩定執政，「如果連台南都要讓賴主席擔心，那我們怎麼有力量去贏得其他縣市、擴展民進黨執政的版圖？所以台南一定要大贏。這不只是選舉，而是守護民進黨、守護台灣的行動戰。」
陳亭妃也提到，國際間對女性領導力的期待正不斷升高，日本首位女首相高市早苗上任後的支持度高達82%，展現女性領導的堅定與溫度，而台南400年來從未有過女性市長，她要用行動證明，女性的力量可以讓台南更有效率、更有感情、更有溫度、更有行動力。
陳亭妃強調，27年來，她從未離開基層，服務從沒有休息、腳步從沒有停下，她知道台南需要什麼，也知道人民期待什麼。「颱風來，我守在台南；挑戰來，我衝在前面。這是我的責任，也是我的信念。我會成為最強母雞，帶領最強小雞，用行動贏得2026，穩住2028，讓台南繼續榮耀前行、大步向前。」
