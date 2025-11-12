固定客發行新EP《All Money Back My Home》 以黑色幽默對抗現實

CNEWS111250816a01

CNEWS匯流新聞網影劇中心／台北報導

來自台中的樂團「固定客」，以強烈音樂風格與社會觀察著稱，曾榮獲貢寮國際海洋音樂祭評審團大賞。融合金屬、嘻哈、台語與搖滾等多重曲風，他們的音樂總在詼諧與犀利之間取得平衡，用幽默包裹現實，唱出庶民的掙扎與韌性。睽違多年，固定客帶著全新EP《All Money Back My Home》回歸，日前已全面登上各大數位音樂平台。

同名主打《All Money Back My Home》現已於串流平台搶先上線。EP名稱靈感來自藏傳佛教最具代表性的六字大明咒「唵嘛呢叭咪吽（Om Mani Padme Hum）」的諧音，象徵在人生困境中反覆祈求與吶喊的信念。固定客表示，這個名稱也呼應台灣社會中常見的拜拜、求財等民俗信仰現象——那既是信仰的依附，也是一種面對現實壓力的出口。他們將宗教與庶民文化巧妙結合，以音樂傳達「荒謬卻真實」的生活縮影，唱出被現實壓迫卻仍選擇抗衡的生命力量。

廣告 廣告

全新EP《All Money Back My Home》共收錄四首作品，呈現最在地的庶民樣貌，從黑色幽默到內心自省，層層描繪出台灣人的生活信仰。主打歌《All Money Back My Home》以祈福語言與傳統儀式為創作靈感，映照庶民不服輸的心聲；《我毋知影》則以自嘲語氣訴說對現實的拉扯與無奈，荒謬又誠實；《夢醒0分》以戲謔手法揭露社會與人性的荒誕；最終曲《傳奇》則從黑暗中走出，鼓勵聽眾將傷口化為信念，活出屬於自己的存在。

固定客笑說：「我們想把台灣人日常裡，那些看似荒謬卻不願向命運低頭的精神寫進歌裡。祝大家求財、求平安時，也可以聽聽這張EP，或許真的會被加持。」他們以音樂為信仰，讓祈禱與吶喊並存，用黑色幽默對抗現實，展現台灣庶民獨有的生命韌性與溫度。《All Money Back My Home》已正式數位發行，更多樂團最新消息可關注「固定客」官方社群。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

蘇打綠、張震嶽現身春浪音樂節20周年 Lizi栗子用音樂寫下蛻變歷程

台韓音樂靈魂相互交織 Biuret宣布將與鳳小岳首次共演

【文章轉載請註明出處】