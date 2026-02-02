固定式假牙是什麼？牙套與牙橋差在哪？

從事公關業的楊小姐，最引以為傲的就是她那一口像貝殼一樣排列整齊的牙齒，其實沒有人知道，她前面兩顆門牙，是在高中時期就做的牙套，只不過，最近一次媒體招待會時，嘴饞啃了一口雞翅，沒想到意外卻發生了，突然間，「喀啦」一聲，緊接著牙齒一陣涼颼颼，還有一點酸軟，我的老天鵝呀！門牙牙套掉了，楊小姐一秒變成楊婆婆。

現代人時常因為飲食習慣加上工作忙碌，忘了注意口腔清潔衛生，導致蛀牙的發生，一旦牙齒痛了，甚至牙齒動搖、吃東西不方便了，才趕緊去看牙醫，往往發現時，多半為時已晚。牙醫師張志麟表示，蛀牙範圍擴大，甚至必須做根管治療，這使得牙套的需求越來越高；固定式假牙因為使用上方便，外觀上也可以做到接近原本的牙齒，所以，不少患者願意自費裝牙套。近年來，也有一些愛美的民眾，特別找牙醫師做固定式假牙，讓牙齒看起來更加整齊美觀。

固定式假牙有哪些種類？

一般來說，固定式假牙分為牙套、牙橋兩大類，牙套指的是單顆牙齒所做的固定式假牙，而牙橋指的是多顆連在一起的固定式假牙，常常聽到的「缺一顆要做三顆」，指的就是牙橋。

什麼情況下需要製作固定式假牙呢？通常是針對大範圍齲齒和進行根管治療之後的牙齒，由於大範圍齲齒和根管治療之後，牙齒本質受到嚴重的破壞，本身結構變得比較脆弱，所以，需要製作固定式假牙來保護，一方面也可以保持根管治療的成果。因此，如果是單顆蛀牙，在根管治療之後，多半建議採用牙套治療，但如果蛀牙已經無法挽救，走到拔牙的地步，此時，就要考慮做牙橋或植牙的方式來補救。

牙套材質有哪些？

一般而言，患者裝置固定式假牙的療程需要一段時間，首先牙醫師依照不同的假牙種類，磨掉牙齒一定的厚度之後，會先製作臨時牙套保護起來；再來是需要精密印模，印得越準確，製作的牙套就會越密合；印完模後則送至技工所製作牙套，最後在患者口腔內調整假牙和黏著，整個過程都須小心謹慎，製作的牙套才能與牙齒密合，減少將來蛀牙與牙周病的發生機率。

此外，牙套材質的選擇也很重要，目前一般牙醫所使用的固定式假牙材質，主要分為金屬牙冠、金屬燒瓷與全瓷冠三種。金屬牙冠外觀完全呈現金屬色澤，金屬燒瓷則是在金屬外層燒上瓷粉，讓它呈現出與牙齒相同的顏色，患者若是考慮到美觀問題，不希望一開口金光閃閃，就會偏向選擇金屬燒瓷牙套。而全瓷冠則是近幾年來越來越受到青睞的假牙材質，由於內層沒有金屬，光線的折射、透射效果較好，外觀上與自然牙相當接近，價格也是固定假牙材質中最高的。

金屬牙冠與金屬燒瓷牙套材質中都含有金屬，其中金屬成分也關係到牙套的使用壽命，用於口腔中的金屬材料又分成普通金屬、半貴金屬與高貴金屬三個種類，早期較常出現普通金屬材質的牙套，也稱為「賤金屬」，其在價格上最便宜，主要含鎳、鉻等成分，是屬於穩定性較差的金屬，不過，在口腔內長期使用下來，容易引起化學變化，對口腔組織有不良影響，邊緣密合度較差，使用久了牙齦會變色，比較容易有過敏反應。由此可知，選擇適當的假牙材料以及專業的牙醫師，對於牙套的長期使用，都是很重要的因素。

假牙可以用多久？

常常會有人問，做一個假牙可以使用多久？張志麟表示，國外研究調查顯示，固定式假牙使用10年的成功率相當高，加上醫學科技不斷進步，目前國內牙醫界普遍所使用的假牙材質，無論是金屬燒瓷或是全瓷冠，在硬度或是表面材質上都很不錯，不太容易發生自體損壞的問題。然而造成固定式假牙失敗的原因，通常是因為齲齒或牙周病，也有部分患者是因為牙齒斷裂或是根管治療失敗。

至於牙套的使用的壽命究竟有多長？其實沒有正確答案，因為每個人的飲食習慣、口腔衛生，咬合狀況或是磨牙與否等因素，都會影響固定式假牙的使用年限。

（本文摘自<常春月刊>，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

