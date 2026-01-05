圈內核心曝光？范斯缺席川普戰情室引揣測

白宮公布的照片顯示，在美軍突襲馬杜洛時，國防部長赫塞斯(左起)、中情局長瑞克利夫、國務卿魯比歐都在川普總統身旁；副總統范斯並不在戰情室內。(美聯社)

在高級軍政官員的簇擁下，川普總統目光堅定地注視著眼前電腦螢幕的即時影像，顯示美軍特種部隊夜襲委內瑞拉，把馬杜洛總統拖出臥室。

白宮發布海湖莊園(Mar-a-Lago)戰情室內的照片，揭示了行動中主要參與人物。

這群高官聚集在「安全隔離資訊設施」(SCIF)內，監看三角洲突擊隊員執行「絕對決心行動」(Operation Absolute Resolve)。

總統右側是中情局局長拉特克利夫(John Ratcliffe)，左側是國務卿魯比歐(Marco Rubio)。再往左是白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)，他是總統在委內瑞拉問題上最親密的顧問之一。

但國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)不見蹤影。川普第一任期時，當時為民主黨籍聯邦眾議員加巴德曾強烈反對軍事干預委內瑞拉政局。

川普的幕僚長威爾斯(Susie Wiles)也不在場。此前，她在去年11月曾表示，對委內瑞拉採取軍事行動需要國會批准。

副總統范斯(JD Vance)也沒有出現在海湖莊園，而是在另一個地點監控行動。他的缺席引起了部分人士的揣測。

這次行動的場景令人想起以往一些關乎國家安全的重大時刻，例如2011年歐巴馬總統(Barack Obama)及其重要閣員監控擊斃恐怖分子頭目賓拉丹(Osama bin Laden)軍事行動的影像時，時任副總統拜登(Joe Biden)坐在旁邊，另一側是當時的國務卿喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)。

這次呢？當天在川普戰情室的還有國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)和參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)。

魯比歐還兼任總統的國家安全顧問，在聖誕假期大部分時間也都陪著川普。

新年派對後，賓客離開海湖莊園，川普於美國東部時間2日晚上10時46分下達最終行動指令。

白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)和白宮通訊主任張振熙(Steven Cheung)在突襲行動前後都與川普通話，遠端協調新聞回應。

一名高級政府官員表示，司法部長邦迪(Pam Bondi)則是在佛羅里達州坦帕(Tampa)的中央司令部(U.S. Central Command，CENTCOM)監看突襲行動。

